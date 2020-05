Dorival Júnior revela que São Paulo esteve próximo de contratar estrela do Flamengo

Atual treinador do Athletico Paranaense, Dorival Júnior comandou o São Paulo entre os anos de 2017 e parte de 2018, sendo demitido ainda em março daquele ano, após campanha ruim no Paulistão. Apesar da breve passagem, o treinador quase deixou uma ‘herança’ considerável para o clube do Morumbi, em formato de jogador artilheiro.

Em entrevista concedida ao ‘Canal do Nicola’ e repercutida pela Fox Sports, o experiente técnico revelou que um craque que hoje brilha com a camisa do Flamengo estava praticamente acertado com o Tricolor Paulista para a temporada de 2018.

“Quando eu me reuni com o Raí, quando ele tinha acabado de entrar como executivo de futebol, ele me falou ‘Dorival, eu tenho dinheiro pra contratar um jogador’. E eu falei ‘Raí, posso te falar uma coisa? Eu não quero que vocês tragam ninguém que não seja a nível de São Paulo, mas eu preciso de um jogador. Um atacante de lado’. Ele me pediu três nomes. Eu dei o do Everton [Cebolinha], do Bruno Henrique e do Gabigol. Estávamos fechados com o Gabigol. Eu estava nos Estados Unidos, e de repente, do nada, acabou não acontecendo e ele foi parar no Santos”, contou.

De acordo com Dorival, as conversas estavam tão adiantadas que treinador e jogador chegaram a trocar ideias sobre funções táticas e planos para a temporada: “Pode perguntar pro Gabriel. Eu pedi um jogador e, inclusive, o Gabriel pediu para jogar como centroavante e eu falei ‘tá bom, não tem problema’. A gente conversou uma seis vezes. Eu saí dos Estados Unidos achando que o Gabriel estava contratado”, concluiu.

