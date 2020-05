Dulce Maria posta vídeo pelo Dia das Crianças no México

Dia 30 de abril foi o Dia das Crianças no México, e a ex-RBD Dulce Maria compartilhou com seus fãs no Instagram, um vídeo familiar antigo dela pequenininha, aos quatro ou cinco anos, em uma festa de aniversário.

No clipe, Dulce aparece de vestidinho amarelo, sorrindo forçosamente para a câmera.

A cantora achou graça do clipe e por isso quis compartilhar, e comentou na legenda:

“Eu achei isso por aqui … É algo super íntimo e familiar, mas eu o compartilho com o único objetivo e espero que ele traga um sorriso como o meu”, escreveu, acrescentando na hashtag que era uma sorriso ‘sem’ fingimento.

E continuou: “Vamos cuidar das crianças !!!! Aos que fomos crianças e aos que foram morar dentro de nós também”, pontualizou.





Maternidade





Recentemente em uma entrevista Dulce Maria confessou seu desejo de ser mãe, mas a cantora confessa que não tem planos imediatos.

Sobre o boato de que já estaria grávida, ela advertiu que se acontecer, será bem-vindo e uma ‘bênção’ em sua vida.

A atriz e cantora se casou no ano passado com Paco Álvarez, depois de três anos de relacionamento.

Sobre os ex-companheiros do RBD que já tiveram filhos, Anahí e Poncho Herrera, Dulce comentou que não poderia estar mais orgulhosa deles e pelos pais que se tornaram.