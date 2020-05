Dunga compara Flamengo de Jesus com outros clubes históricos do futebol brasileiro e desperta polêmica

Sem espetáculo? Em entrevista concedida à ESPN, o ex-jogador e treinador Dunga destaca ponto forte do Flamengo de Jorge Jesus, mas pondera quanto ao ‘encanto’ do rubro-negro carioca em comparação com outros clubes marcantes da história do futebol brasileiro. As informações são do jornal português ‘A Bola’.

“No meu modo de ver, se compararmos com o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo, o Grêmio do Felipão, o Flamengo do Zico, o Flamengo atual é mais matador. Quando tem de ganhar, vai lá e ganha. Não há frescura. É uma equipe muito consciente do que tem de fazer”, destaca o ex-comandante da Seleção Brasileira.

Liverpool FC v CR Flamengo – FIFA Club World Cup Qatar 2019

Porém, apesar de considerar o time comandado pelo Mister o mais ‘letal’, Dunga considera que outras equipes de época do Brasil foram mais encantadoras e goleadoras. Em 2019, o Mais Querido marcou três ou mais vezes em 15 partidas do Campeonato Brasileiro – segundo o Esporte Interativo.

“Agora, em termos de quando a gente fala de espetáculo, quantos resultados o Flamengo fez de 3, 4 gols agora? Poucos. Agora esses times que eu estou falando do Grêmio, do Palmeiras, do Internacional do Minelli. Esses caras faziam 3, 4 gols. O Vasco do Dinamite fazia 3, 4 toda hora”, encerrou.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.