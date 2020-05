Dupla Gre-Nal anuncia a retomada dos treinos na tarde desta segunda-feira

Na manhã de segunda-feira (11), a dupla Gre-Nal anunciou uma nota divulgando a retomada dos treinos no período da tarde. O colorado volta os treinos às 14h e o tricolor às 15h30h.

De acordo com a Rádio Guaíba, os comunicados são bastante semelhantes. Os clubes gaúchos relatam que vão seguir todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades. As equipes não revelaram ainda como serão as atividades e quando vão ocorrer.

Os treinamentos da dupla serão fechados para público e imprensa, já que a cidade de Porto Alegre está com bandeira laranja do Modelo de Distanciamento Controlado pelo Governo do Rio Grande do Sul.