É tetra! As rivalidades históricas entre músicos e bandas

Ah, o mundo musical! Artistas de todos os cantos do planeta fazem de um dom, uma habilidade, uma paixão os seus trabalho e acabam conquistando público onde nem sequer imaginam. E a música é universal mesmo, não é? Dá para cozinha, tomar um banho, ler um livro, estudar e fazer diversas outras coisas enquanto se ouve alguém cantar e/ou tocar, além de construir amizades e conhecer pessoas.



Porém, esse mundo também é recheado de rivalidades, até mesmo brigas, entre os colegas de trabalho. Recentemente, uma rixa criada mais pela mídia e fãs do que pelos próprios artistas voltou à tona. Em uma entrevista, Mick Jagger respondeu um comentário de Paul McCartney sobre os Beatles serem melhores que os Rolling Stones e até brincou com o fato de o grupo pelo qual ele canta ainda existir, ao contrário do adversário.



Essas guerrinhas, por incrível que pareça, são até mais comuns do que parece! É Fogo no parquinho liberado!



Confira abaixo as intrigas mais famosas dos músicos:







Oasis vs. Blur











Duas das bandas mais famosas na Inglaterra e fora dela na década de 1990, foram responsáveis por espalhar o movimento britpop. Enquanto brigavam no mercado pela primeira fila das prateleiras das lojas de discos e paradas musicais, os irmãos Gallagher e o vocalista Damon Albarn também protagonizavam comparações em tablóides e troca de indiretas; lançamentos de material no mesmo dia.



No dia 14 de agosto de 1995, por exemplo, o Blur decidiu lançar o single Country House, pertencente ao álbum The Great Escape, marcado para sair no mês de setembro, no mesmíssimo dia em que o Oasis lançaria Roll With It, single do segundo álbum, (What’s The Story?) Morning Glory, que sairia em outubro.



Além disso, os londrinos ainda decidiram colocar o preço da faixa pela metade do que seria vendido o do Oasis e terminaram vencendo essa batalha por uma vantagem de 58 mil cópias.



Nirvana vs. Guns N’ Roses











Representantes de pólos diferentes no rock and roll, a briga deu início, qo que parece, quando o Nirvana recusou um convite do Guns N’ Roses para saírem em turnê juntos. Certa vez, Kurt Coubain até opinou sobre a qualidade musical da banda rival em uma entrevista. “Uma porcaria de música”. Tenso!







Metallica vs. Megadeth











James Hetfield, vocalista do Metallica, passou a se desentender bastante com outro integrante da banda, Dave Mustaine. Os motivos rondam problemas com drogas e álcool.



Com a situação insustentável, James expulsou Dave do grupo e assim, Mustaine colocou na cabeça que teria a sua própria banda, fundando, então, a Megadeth. Entretanto, apesar de não serem extremamente próximos, eles deixaram a lavação de roupa suja para trás e passaram a dividir backstages e tocar juntos em projetos como o Big 4, junto de Slayer e Anthrax.







The Rolling Stones vs. The Beatles











Talvez a rivalidade mais conhecida da história do rock. Na década de 1960, ambas dominaram as mais diversas paradas musicais do gêneros e disputavam a atenção do público e da mídia.



Apesar das comparações, eles possuíam suas diferenças. Os Beatles eram conhecidos como bons moços, enquanto os Rolling Stones eram vistos como rebeldes. Os Rolling Stones seguiam o caminho tradicional, deixando o experimental e psicodélico aos colegas.



Mesmo com essa lenda sobre eles, tal intriga parece mais uma diversão do que algo concreto. Existem até referências feitas entre eles em capas de discos, como a imagem dos rostos dos Beatles escondida na imagem do encarte de Their Satanic Majesties Request, enquanto na capa do Sgt. Peppers é possível encontrar uma boneca com uma roupa onde se lê Welcome The Rolling Stones (Bem-vindos Os Rolling Stones, em tradução livre).







John Lennon vs Paul McCartney











As tensões entre os Beatles foram se acumulando ao longo dos anos. Paul McCartney, que assumiu a liderança nos álbuns finais, foi visto como autoritário pelos outros – especialmente George Harrison, que via suas composições terem pouco espaço. Enquanto isso, John Lennon, após iniciar seu relacionamento com Yoko Ono, afastou-se dos colegas e os incomodou ao deixar Yoko participar de gravações.



Dessa forma, em 1970, eles se separaram, cada um seguiu seu rumo. Em carreira solo, porém, McCartney e Lennon não deixaram de trocar farpas. Na canção How Do You Sleep?, John chega a cantar em um trecho: “The only thing you done was yesterday”, que pode ser traduzido como “A única coisa que você fez foi ‘Yesterday'”, referência ao hit Yesterday, de Paul.