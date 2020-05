Ebserh Estágio 2020: ÚLTIMOS DIAS de inscrições!

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), centralizada em Brasília (DF), está com inscrições abertas para 67 vagas de estágio, destinadas a estudantes do ensino superior de diversas áreas. O prazo vai até dia 22 de maio.

As vagas de estágio estão destinadas para as áreas de administração, tecnologia da informação, jornalismo, psicologia, enfermagem, direito, pedagogia, publicidade e propaganda, entre outras.

As vagas são para estudantes com idade mínima de 16 anos, que tenham cursado no mínimo 50% das disciplinas do curso de graduação, matriculado regularmente no curso superior. Para estagiar, é necessário ter disponibilidade pelo tempo mínimo de seis meses e não estar cursando o último semestre no momento da convocação.

De acordo com o edital do processo seletivo Ebserh 2020, a carga horária será de 20 horas semanais, sendo quatro horas diárias. Além do benefício de auxílio-transporte diário no valor de R$ 10 nos dias uteis de estágio, os estudantes convocados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 854 por mês.

Processo seletivo EBSERH

De acordo com o edital, a seleção para estágio na Ebserh será composta por três etapas:

Análise de requisitos; Prova objetiva e discursiva online; Avaliação de competências por meio de entrevista.

Por outro lado, a Ebserh ressalta que, levando em conta o risco de contágio pelo novo coronavírus e as medidas de isolamento social, a convocação dos aprovados só ocorrerá após a normalização das atividades suspensas.

Inscrições

Enfim, as inscrições. Os interessados em participar poderão fazer a inscrição até o dia 22 de maio através do site da Super Estágios, instituição responsável pelo processo seletivo. O cadastro, de acordo com a EBSERH, é gratuito para estudantes vinculados a instituições públicas e privadas.

Portanto, o cronograma do processo seletivo será da seguinte forma: