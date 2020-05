Ebserh publica novo edital com VAGAS em diversos estados; Salários de até mais de R$ 8 Mil

Oportunidade! Um novo edital para processo seletivo da Ebserh foi publicado nesta quinta-feira, 28 de maio. É destinado à formação de cadastro de reserva em cargos de níveis técnico e superior, de forma temporária. Os contratos terão prazo de seis meses, podendo ser prorrogados por até dois anos.

Os salários variam conforme o cargo, sendo de R$2.254,85 a R$8.984,81. As oportunidades são para os seguintes cargos:

Técnico em farmácia;

Técnico em necropsia;

Técnico em radiologia;

Técnico em análises clínicas;

Biomédico;

Assistente social;

Farmacêutico;

Médico plantonista;

Médico do trabalho.

Será necessário para concorrer aos cargos de técnico, o nível médio e o certificado de curso técnico na área em instituição reconhecida pelo MEC. Para os demais cargos é exigida a graduação na área e o registro no conselho profissional, dependendo da função.

Pessoas que não podem se inscrever

O comunicado salienta que, no entanto, é proibida a inscrição de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que possuam: diabetes insulino-dependente; Insuficiência renal crônica; doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar, asmamoderada ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose; doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa; Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40; Cirrose ou insuficiência hepática; Gestantes ou lactantes de crianças até um ano de idade; Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação de diagnóstico de infecção por Coronavírus.

Processo seletivo Ebserh

O processo seletivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares teve início hoje (28) e o período de inscrições segue até às 22h do dia 4 de junho.

Os locais de trabalho estão distribuídos pelo Distrito Federal e nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Os interessados em uma das vagas devem se cadastrar por meio do site da empresa. Não será cobrada taxa de inscrição.

Os candidatos devem preencher o formulário eletrônico de inscrição e anexar currículo, diploma e documentação comprobatória dos títulos e experiência profissional a serem pontuados. No ato da inscrição o candidato deverá escolher o Hospital Universitário da Rede Ebserh que atuará, conforme anexo III do edital.

O resultado final deste processo seletivo emergencial será divulgado em 8 de junho, no próprio site da Ebserh.

