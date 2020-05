EDITAL da Secretaria de Justiça e Segurança Pública abre 534 vagas! Até R$ 3.770,15!

Edital publicado. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) encerra inscrições nesta terça-feira, 05 de maio de 2020. O novo edital visa o preenchimento de 534 vagas temporárias em cargos de níveis médio, técnico e superior para a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades são para os cargos de Enfermeiro (127 vagas); Técnico de Enfermagem (270 vagas); e Médico (137 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$1.548,76 a R$ 3.770,15, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

O cargo de Técnico em Enfermagem requer nível médio completo e formação técnica na área de enfermagem. Além disso, o profissional deve estar com o registro no Conselho Regional (Coren – MG) ativo e experiência de pelos menos seis meses. O salário da carreira é de R$ 1.548,76 e adicional de 47,5%, 37,5% ou 30 % sobre o vencimento básico, a depender do porte da unidade.

O Médico tem requisito de nível superior na área e registro ativo no Conselho Regional correspondente. Salário de R$ 3.380,84 e adicional de 95%, 75% ou 60 % sobre o vencimento básico, conforme o porte da unidade.

Para Enfermeiro será necessário ter formação superior na área e registro ativo no Conselho Regional correspondente. O salário será de R$ 3.770,15, além de adicional 47,5%, 37,5% ou 30 % sobre o vencimento básico, a depender do porte da unidade.

Etapas Concurso SEJUSP

A seleção dos candidatos vai ser feita através da análise de títulos e currículos. Segundo o edital publicado, serão avaliados como critério: cursos de capacitação pelo candidato, participação em treinamentos e tempo de vivência na área.

Os candidatos selecionados ainda deverão passar por exame médico pré-admissional antes de ocupar o cargo. De acordo com o edital, após encerradas todas as etapas, os selecionados deverão assumir imediatamente a lotação na sua respectiva unidade prisional ou socioeducativa, localizada em algum município de Minas Gerais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de abril até 05 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da PsseConcursos. O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículos; experiências profissionais e exame médico pré-admissional.

Informações do concurso