Eduardo Coudet comenta animação com o grupo e retomada do Gauchão

Entrando já na terceira semana de treinos, o Internacional retorna os trabalhos em meio à pandemia do coronavírus. Os treinos do Colorado seguem em ritmo intenso, mas seguindo o protocolo de restrições: sem contato físico, grupo reduzido, e cheios de cuidados com os atletas e profissionais que chegam até o CT do Parque Gigante.

O Internacional divulgou nesta semana um trecho de uma entrevista exclusiva realizada com o técnico Eduardo Coudet. No vídeo, o treinador se mostrou impressionado com a forma física dos atletas na reapresentação, além de ter analisado a passagem na sua cidade durante o período de quarentena e a animação com a retomada dos campeonatos.

De acordo com o Globo Esporte, na última semana, os 12 clubes gaúchos entraram em acordo e aprovaram a proposta da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para retomada do campeonato na metade do mês de julho e início de agosto. Segundo Eduardo Coudet, ter uma noção de quando o estadual pode voltar é boa uma iniciativa para todo o preparo dos jogadores.

O técnico ressalta: “Sobre a quarentena, os jogadores treinaram em casa com um plano individual que realmente foi surpresa para a gente o quão bem que chegaram ao início dos treinos. (Agora) é começar a trabalhar como toda pré-temporada, trabalhar forte e começar a fazer uma adaptação dentro das possibilidades com o protocolo dos cuidados que devemos tomar. E vamos melhorando dessa maneira até que possamos fazer treinos em grupo”.

Vale também comentar os cuidados que o Internacional está tomando em relação ao coronavírus: “Realmente nos sentimos muito confortáveis, muito cuidados. Eu me sinto mais seguro aqui dentro do que em qualquer atividade cotidiana que temos todos, de ir ao supermercado, de ter outro tipo de contato. Se tem um lugar que a gente se sente mais seguro para evitar o contágio, é aqui, com os cuidados de saúde que estão tomando”.

Quer ver mais o que rolou na entrevista de Coudet? Confira abaixo o vídeo: