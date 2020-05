Educação: CCBB lança projeto digital direcionado à comunidade escolar

A partir de junho, estudantes e famílias em geral contarão com um programa digital que estimula a experiência, criação e reflexão por meio de processos pedagógicos, artísticos e de curadoria. A iniciativa, chamada CCBB Educativo em Casa, é do Centro Cultural Banco do Brasil.

Serão atividades gratuitas para todas as famílias interessadas nas áreas de cultura, arte e educação. Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), não haverá restrições geográficas.

Entre as interações disponíveis para as crianças estão a contação de histórias, a Historietas, que terá artistas convidados como Denilson Baniwa, Gisela Motta, Guilherme Teixeira, Gustavo Gaivota, Leo Ladeira, Lia Chia, Tatiana Blass e o grupo Giramundo. Além disso, o Lugar de Criação propõe atividades de pesquisa e criação com materiais disponíveis em casa.

Para os adultos, as atividades incluem o curso Transversalidades, que fala sobre práticas artísticas e sociais, a memória, a produção de subjetividades, de territórios e de patrimônios e a ação Questão de Gosto, que reflete sobre como, ao longo da história, os elementos culturais se constroem a partir de repertórios do ponto de vista alimentar.

O CCBB tem realizado visitas mediadas de forma online para quatro exposições em cartaz. Uma delas é a Linhas da Vida – ChiharuShiota. Estão disponíveis também seminários virtuais e artigos relacionados à educação e arte.

Acervo para a comunidade escolar

Desde a suspensão das atividades presenciais para prevenir a propagação do novo coronavírus, o CCBB tem disponibilizado também materiais pela internet para todos os públicos, especialmente estudantes, professores e comunidade escolar.

São mais de 100 títulos de eventos que reúnem relatos de especialistas, resumos, arquivos, vídeos e links.

O CCBB oferece uma programação regular e acessível a todos os públicos, contemplando as mais diversas manifestações culturais, nas áreas de artes plásticas, audiovisual, música, dança, teatro, palestras, debates, além de programa educativo, que atua para potencializar a programação.