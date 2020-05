Ele não para! Capitão da Juventus crava sucessor de Messi e CR7: ‘Melhor que Neymar’

A autobiografia de Giorgio Chiellini, ídolo e capitão da Juventus, tem sido uma fonte inesgotável de polêmicas, altamente exploradas pela grande imprensa europeia nos últimos dias. Após os trechos com críticas escancaradas do zagueiro sobre Felipe Melo e Mario Balotelli ganharem repercussão, outros excertos da obra também se tornaram virais, entre eles a fala do italiano sobre a entrada de Sergio Ramos em Salah na final da Champions 2017/18.

Mas não parou por aí. Neste domingo (18), mais um trecho da autobiografia de Chiellini tornou-se pública, esta envolvendo diretamente um jovem talento do futebol mundial. Sem pestanejar, o experiente defensor cravou quem dominará a Europa após a ‘dinastia de dois’ emplacada por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nos últimos 15 anos.

“Quem está destinado a ser a próxima estrela mundial a colecionar Ballon d’Ors quando Cristiano e Messi pararem de jogar? É o francês Kylian Mbappé, um jogador verdadeiramente único. A primeira vez que o vi na TV foi na Champions 2016-17, durante o duelo entre Manchester City e Mônaco. Impressionante. Então perguntei a Fabio Paratici: ‘Quem é ele? De que planeta ele é?”, escreveu.

Chiellini ainda foi além nos elogios ao atacante francês do Paris Saint-Germain, colocando-o um patamar acima do brasileiro Neymar: “Mbappé tem 21 anos e já é campeão do mundo. Ritmo, técnica, instinto… Não lhe falta nada. É um jogador que impressiona, uma obra-prima inestimável. Eu o acho melhor que Neymar, mais consistente. O futuro é todo dele”, concluiu.

