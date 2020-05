Em ação inovadora, Fortaleza dará “presente” a novos sócios durante live com narrador da Globo

Nesta quinta-feira, a partir das 18h, a TV Leão, canal oficial do Fortaleza no Youtube, terá uma live conduzida pelo diretor de futebol Daniel de Paula. Com o tema “Transformando Paixão em Profissão”, o dirigente conversará com Luis Roberto, narrador da Rede Globo. E o torcedor que estiver ligado no evento ganhará vantagens em caso de associação.

Diante da pandemia de coronavírus, o Fortaleza se viu quase que sem receitas. As verbas de televisão, bilheteria e patrocínios não entram mais nos cofres, e o volume de dinheiro oriundo do quadro social também despencou. Assim, a ideia é despertar o sentimento de fidelidade aliado a uma economia no bolso. Em uma ação inovadora, o Leão vai oferecer 50% de desconto aos fãs da equipe que se tornarem sócios durante a live.

Atual campeão cearense e da Copa do Nordeste, o Fortaleza não divulga oficialmente seu número de associados, mas fala-se em cerca de 34 mil cadastros ativos, ou seja, de torcedores que se mantêm em dia com a mensalidade. Com o desconto, a ideia é incrementar ainda mais este total.

