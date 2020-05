Em balanço de 2019, Palmeiras segue ‘no azul’, mas atento aos gastos

Milionário! Na última quinta-feira (30/04), o Palmeiras publicou o balanço financeiro da temporada passada e, apesar de demonstrar queda de 2% em relação ao ano de 2018, indicou superávit de R$ 1.724.000. O montante deixa a equipe apenas atrás do Flamengo no ranking dos clubes de maiores receitas do país.

De acordo com informações do ‘Esportes’, do R7, a quantia milionária foi bem abaixo do apresentado há duas temporadas atrás, quando o Verdão fechou o ano com R$ 30.668.000 positivos. De todo modo, o valor mantém o Alviverde Paulista entre os quatro clubes com maiores receitas do país pelo sexto ano consecutivo.

A queda, no entanto, conforme publicação da PLURI Consultoria, se explica pelo aumento dos gastos com o futebol e pouca entrada com venda de jogadores. Vale lembrar que em 2018 o Palmeiras conquistou o título brasileiro, participou das semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, e ainda da final do Paulistão.

Contudo, apesar do superávit menor e do crescimento das dívidas, não há pressão em relação aos gastos da equipe. Despreocupado, mas em alerta, o Palmeiras já previa um orçamento menor na atual temporada e mudanças quanto aos investimentos, especialmente em relação à compra de jogadores. A pandemia do novo coronavírus também fez o clube tomar mais cuidados com seus ‘cofres’.