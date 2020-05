Em beleza e formato da apresentação, Fluminense acertou duplamente com novos uniformes

Na noite da última quarta-feira (6), o Fluminense, enfim, apresentou seus novos uniformes para 2020/21. Primeiro kit sob a parceria da Umbro – nova fornecedora de material esportivo do clube carioca -, os uniformes foram recebidos com grande empolgação pela torcida tricolor nas redes sociais, gerando reação positiva geral e elogios até mesmo de rivais.

Originalmente programado para ocorrer em meados de abril, o evento de apresentação dos novos uniformes precisou passar por diversas alterações e adiamentos em virtude da pandemia de coronavírus no Brasil. No fim das contas, o Tricolor Carioca acabou apostando na força das redes sociais, sendo o primeiro clube do futebol nacional a organizar um evento deste nível em formato de Live, que ainda contou com a participação do rapper Xamã, torcedor do clube.

Apesar de todos os imprevistos e mudança de curso por conta das contingências, o evento foi um acerto duplo por parte do Fluminense: além da beleza inquestionável dos uniformes, o formato escolhido para realizar a apresentação gerou excelente engajamento. Mais de 30 mil pessoas acompanharam a live no YouTube, alavancando o canal oficial do clube a mais de 200 mil inscritos. No Twitter, o termo ‘Fluminense’ chegou a ser Trending Topics, um dos assuntos mais comentados da plataforma. Números bastante expressivos e que reforçam o poder das redes sociais, ainda mais neste momento de exceção que o país enfrenta, de confinamento e quarentena.

