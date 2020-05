Em campo! Oito dos vinte times da Série A voltam aos treinos; confira o panorama

O futebol brasileiro parou, devido à pandemia do novo coronavírus, e ainda não tem uma data confirmada para voltar. Porém, os clubes começam a se movimentar para retornar aos treinamentos e assim agilizar o processo de retomada do calendário competitivo.

Segundo informações Valor Econômico, 8 das 20 agremiações da Série A do Campeonato Brasileiro 2020 já se organizaram para voltar aos treinos, sendo: Grêmio e Internacional os mais avançados, observando que são os únicos que têm data marcada para voltar – 04 e 05 de maio, respectivamente.

Para além dos gigantes do Rio Grande do Sul, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Red Bull Bragantino, Bahia e Coritiba também vão retornar aos treinamentos, no entanto, de maneira “virtual”. Ou seja, os jogadores vão seguir em isolamento, mas estarão conectados e precisarão seguir horários e recomendações dos clubes.

Do outro lado, junto aos 12 clubes da elite do futebol brasileiro que vão seguir em isolamento, Santos e Palmeiras foram os únicos que se posicionaram oficialmente. Ambos alegaram que vão seguir com todas as orientações das autoridades e somente retornarão aos treinos quando receberem autorização das autoridades.

O São Paulo não se pronunciou de forma oficial, mas Raí, diretor executivo do Tricolor, afirmou que o clube não pretende antecipar o retorno do futebol e que vai seguir em isolamento. Já Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Atlético-GO, Goiás, Fortaleza, Ceará, Athletico-PR e Sport não voltaram a tratar do tema desde o final das férias decretadas após a crise do Covid-19.

Vale destacar que na última sexta-feira (1º), o Ministério da Saúde deu sinal positivo para o retorno dos treinamentos, no entanto, os estados devem tomar decisões próprias, com base na situação específica de cada região.

