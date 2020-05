Em conversa com fãs, Neymar revela grande sonho da carreira: “Farei o possível para alcançar”

Maior destaque de sua geração e grande esperança do torcedor brasileiro no objetivo de conquistar uma Copa do Mundo, Neymar revelou que esse é o grande sonho em sua carreira.

O jogador, que está de quarentena no Brasil, respondeu a perguntas de seguidores nas redes sociais, segundo o Globoesporte.com. Em uma delas, afirmou:

“Ainda não ganhei uma Copa do Mundo, que é o sonho mais importante que tenho. Espero que eu possa conseguir isso até terminar minha carreira, mas também sei que é muito difícil, muito complicado, mas farei o possível para alcançar esse sonho”

Neymar Jr.

Após disputar as Copas do Mundo de 2014 e 2018, fazer 6 gols, mas sair criticado por lesões e atuações, Neymar terá a próxima oportunidade junto a seleção brasileira no Catar, em 2022.

No momento, o jogador segue afastado dos campos por conta da pandemia do Covid-19. O Campeonato Francês foi encerrado e o atleta aguarda o retorno da Champions League 2019/20 para voltar a vestir a camisa do PSG. O time francês está nas quartas de finais, após eliminar o Borussia Dortmund.