Em entrevista, Hernanes fala sonhos no São Paulo e escolhe ex-craque do Vasco como seu maior ídolo

Em entrevista concedida ao UOL Esporte, o experiente meio-campista Hernanes, do São Paulo, comentou sobre suas experiências na América do Sul, Europa e Ásia. O Profeta ainda tratou das diferenças no futebol de cada local, queda futebolística da Itália no cenário mundial, ídolos e grande sonho com o Tricolor Paulista.

“O futebol está mudando na América do Sul. Era ainda mais individual na minha primeira passagem pelo São Paulo, e já tinha percebido diferenças em 2017. Agora, mais ainda. O brasileiro, o sul-americano, em geral, é mais intuitivo, aposta mais no jogo individual. O futebol sul-americano é mais individual. Na Itália, o jogo é mais coletivo”, explicou.

Sao Paulo v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2017

Em seguida, o craque falou sobre o futebol chinês e ressaltou ponto crucial para visão dos asiáticos em relação ao esporte. “Na China, eu me lembro de uma vez, em uma partida, ter visto um bandeirão do Beijing que dizia que o time tinha sido fundado em 1980, sendo que esse é o clube mais velho da China. Ou seja, são cem anos de diferença”, destacou o camisa 15.

“Também acho que tem a questão cultural que influencia no estilo de jogo. Por isso, talvez, o futebol lá nunca seja igual ao europeu ou ao sul-americano, porque tem muito da cultura de cada lugar no estilo de jogo”, acrescentou.

Hebei China Fortune v Shandong Luneng Taishan – 2018 China Super League

Para além das experiências que já viveu, Hernanes também falou sobre um fato novo: o isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. “É estranho, porque não estamos parados como férias e não sabemos quando vamos voltar. Aqui na minha casa tenho uma estrutura muito boa e, por isso, tenho conseguido treinar bastante para voltar bem, mas não é a mesma coisa”.

Questionado, o Profeta deu sua opinião sobre o que aconteceu com o futebol italiano e motivo da queda abrupta. “Dinheiro. Quando cheguei à Itália, o Milan e a Inter dominavam. A Juventus está em um processo de recuperação. Mas o [Silvio] Berlusconi e o [Massimo] Moratti [ex-proprietários dos respectivos clubes] pararam de investir tanto nos anos seguintes”, salientou.

Por fim, Hernanes revelou que seu grande ídolo no futebol é o ex-meio-campista Felipe, que se notabilizou no Vasco, e que o seu maior sonho é conquistar a Copa Libertadores da América com o São Paulo.