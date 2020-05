Em entrevista, lateral do Santos revela conversa com Enderson Moreira: “Me deixou muito feliz”

Sem o futuro garantido na Vila Belmiro, lateral-direito Daniel Guedes pode trocar o Santos pelo Cruzeiro. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o atleta de 26 anos revelou conversa com Enderson Moreira e felicidade em aparecer como alvo da Raposa. O jogador também comentou sobre a sua suspensão por doping e indefinição quanto sua carreira.

De acordo com informações do UOL Esporte, Guedes mostrou estar disposto a defender o clube mineiro em 2020. “O professor Enderson me ligou, perguntando da minha situação e querendo saber o meu interesse de atuar pelo Cruzeiro. Foi uma conversa direta com ele. A partir daí, eu deixei tudo na mão do meu empresário, junto com os diretores do Santos e do Cruzeiro”, disse.

Daniel Guedes é um dos alvos do Cruzeiro para a Série B do Brasileirão.

“Existiu uma ligação do professor que me deixou muito feliz. Estou acompanhando isso agora meio que de longe, vendo o meu representante conversar com o pessoal do Santos e do Cruzeiro. Aguardo o desfecho dessa situação”, acrescentou.

Para além de qualquer negociação, o lateral ainda precisa saber quando vai poder retornar aos gramados. Ele foi suspenso preventivamente em setembro da temporada passada por flagrante de higenamina – substância que acelera o metabolismo – e ainda não sabe quando vai estar à disposição, seja no Santos ou no Cruzeiro.

Daniel Guedes pertence ao Santos, mas foi suspenso durante período de empréstimo ao Goiás.

“Converso sempre com o meu advogado. A expectativa é que eles entendam que foram muito radicais na decisão e que exista uma liberação o mais breve possível até porque já se passaram quase nove meses. Isso já é o suficiente para o grau de contaminação que existiu de substância da minha urina”, pontuou.

Por fim, Daniel Guedes falou que espera que tudo se resolva o quanto antes para que ele possa recomeçar. “Já ficou muito claro que se eu tivesse feito algo errado teria dado muito mais substância do que deu. Espero que isso se resolva logo e eu já seja liberado para poder voltar as atividades normais, porque realmente foi muito doloroso passar por essa situação injusta”, completou.

