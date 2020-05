Em live, Cássio fala sobre carinho pelo Corinthans e revela onde quer encerrar a carreira

Na última quarta-feira (20), em live da Corinthians TV, Cássio falou sobre como é o ambiente no Timão, do sonho de encerrar sua carreira em Itaquera e do carinho pelo clube. Ídolo, o camisa 12 soma mais de 400 partidas e nove títulos, incluindo Libertadores e Mundial, pelo Alvinegro Paulista. As informações são do UOL Esporte.

“Tem pessoas que estão há mais de 40 anos lá, é um ambiente muito bom de trabalho. Não tenho essa ambição de voltar para a Europa. Me sinto muito à vontade no Corinthians, e feliz. Se Deus quiser vou conseguir encerrar a carreira no Corinthians. Mas é viver ano a ano, ajudar o Corinthians e conquistar títulos”, revelou.

Palmeiras v Corinthians – Paulista Championship 2018

Em seguida, o goleiro de 32 anos elogiou a estrutura do Corinthians e ressaltou a excelência dos funcionários do clube. Ele ainda disse que tenta não pensar muito no futuro e que aproveita o tempo no clube – o atual contrato vai até dezembro de 2022.

“Falta bastante tempo, tento viver o momento. Tenho mais dois anos e meio de contrato com o Corinthians. Lógico, você cria uma história no clube. O Corinthians é muito bem estruturado. Tem um centro de treinamento muito bom, tem pessoas que trabalham lá de excelente qualidade, que você tem respeito por todos”, completou.

