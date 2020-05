Em meio à pandemia, FIES tem pagamentos SUSPENSOS pelo Governo – Notícias Concursos

A 2ª Vara Federal de Chapecó concedeu liminar para suspender parcelas do Financiamento Estudantil (Fies) de estudantes da Unochapecó em Santa Catarina (SC).

A decisão foi baseada no entendimento de que a atual crise econômica causada pela epidemia do coronavírus é caso fortuito ou hipótese de força maior.

Dessa forma, os alunos poderão deixar de pagar as parcelas do Fies enquanto perdurar a pandemia.

A suspensão acontece desde 18 de março, data em que Santa Catarina declarou estado de emergência. A ação foi movida pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Unochapecó, representado por escritório de advocacia.

De acordo com o DCE, como a maioria das atividades comerciais estão suspensas, os estudantes estão com dificuldades de pagar as parcelas do financiamento.

Narciso Leandro Xavier Baez, juiz da ação, pontuou a crise do coronavírus como hipótese de caso fortuito ou força maior (art. 393, CC) sendo fato que autoriza o enquadramento dos contratos do Fies.

Portanto, consoante a lei o devedor não responderá pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

A norma ainda expressa que o caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Diante desse cenário, destacou o julgador, o não pagamento das parcelas não será considerado inadimplemento contratual, não justificando cobrança de juros e inclusão em órgãos de proteção ao crédito.

A decisão abrange somente os estudantes em dia com as parcelas até 18 de março e valerá enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo Congresso Nacional.

Suspensão FIES

Foi concluída a votação na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei (PL) que suspende os pagamentos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). A suspensão segue durante o período de calamidade pública. O projeto segue para avaliação do Senado.

O projeto prevê a suspensão do pagamento durante o período de dois meses, podendo este prazo ser prorrogado por mais dois meses. A medida alcançará alunos adimplentes ou com atraso de no máximo seis meses. Alguns deputados de oposição estudam alternativas para ampliar o projeto para todos os estudantes que dependem do programa de financiamento.

Quanto ao projeto, está prevista a suspensão dos seguintes pagamentos:

Você Pode Gostar Também:

Amortização do saldo devedor

Juros incidentes sobre o financiamento

Quitação das parcelas oriundas de renegociações de contratos

Pagamentos devidos por estudantes beneficiários e mantenedores das instituições de ensino superior (IES) aos agentes financeiros.

Suspensão do pagamento do FIES

Na penúltima semana de abril, o texto-base do projeto havia sido aprovado entre os parlamentares.

Na terça-feira (28), última votação, também foi aprovada a possibilidade de profissionais da saúde, também financiados pelo FIES, tenham a garantia da suspensão. Porém, a medida vale para aqueles que estão em atuação contra o coronavírus.

A previsão é de que 800 profissionais sejam beneficiados com a nova medida.

FIES

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior é um programa do Ministério da Educação do Brasil, que foi criado no ano de 1999, destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições privadas. O programa abrange cursos de graduação presenciais não gratuitos e com avaliação positiva pelo Ministério da Educação (MEC).

O programa financia até 100% do valor dos encargos educacionais, dependendo da renda familiar mensal e do comprometimento com os custos.

Os interessados em obter o financiamento para o curso superior devem atender os seguintes requisitos:

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e obtido nota superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0;

Ser selecionado no processo seletivo do FIES conduzido pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.

Atualmente, a gestão do FIES cabe ao MEC e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O primeiro é responsável pela política de oferta de financiamento execução das operações. O segundo opera como agente administrador dos ativos e passivos.

Veja também:

Veja mais informações sobre o mundo jurídico AQUI