Em Penedo, filho bate em mãe e acaba preso pela polícia

Crime foi enquadrado na Lei Maria da Penha

Nesta terça-feira, 19 de maio, por volta das 17h, policiais do 11º BPM foram acionados para atenderem uma ocorrência de Lei Maria da Penha, no Loteamento Vitória, mais precisamente na Rua Bom Jesus, parte alta de Penedo.

Chegando no local, as informações que tinham era que o filho, identificado pelas iniciais J. A. R. D., 17 anos, teria agredido a própria mãe e ainda ameaçado o pai. Os militares chegaram com o tio do acusado onde o mesmo estava na porta e ao avistar os policiais, correu para dentro de casa.

De imediato a guarnição policial adentrou no imóvel em busca do acusado. Ele se trancou em um banheiro e os policiais, com a devida autorização, tiveram que arrombar o banheiro e capturar o indivíduo.

Ele resistiu a prisão e policiais tiveram que usar a força para imobilizar o mesmo. Após contido, o adolescente de 17 anos foi conduzido para Delegacia de São Miguel dos Campos para serem tomadas as providências cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM