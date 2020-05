Em quarentena, Babu ainda não reencontrou a filha caçula

Durante participação no É de Casa, no último sábado (2), Babu Santana comentou um pouco sobre como está sendo a vida, após o Big Brother Brasil, especialmente durante a quarentena, por conta do novo coronavírus.



“No começo eu fiquei apavorado. Saí me perguntando: ‘Cadê todo mundo?’ Mas nessa onda das lives estou usando meu talento por trás das câmeras”, chegou a afirmar ele.



Babu Santana celebra conquista com bolo do Flamengo



Principalmente por conta da pandemia, o famoso ator, aliás, não teve muito contato com os filhos, desde que foi eliminado do reality, que chegou ao fim na última segunda-feira (27).



Ele, inclusive, ainda não reencontrou a herdeira caçula, Piná, de quatro aninhos, após o reality, por conta da atual e complicada situação no mundo.



BBB20: Babu Santana fala de missão: ‘Fazer café para os meus filhos’



“Eu consegui falar com meus filhos, mas eles tiveram que voltar por essa questão de segurança. A pequena nem vi. Ela é grupo de risco, asmática”, contou Babu, que, aliás, só vem conquistando ainda mais sucesso, após a participação no programa global.



“Foi estranho e foi legal ao mesmo tempo quando sai. Saí o paizão, tem dancinha…Está uma loucura administrar fãs, parentes, trabalho”, afirmou ele.



Babu faz sua dancinha em live: ‘Paguei mico pela Anitta’



Na ocasião, Babu Santana ainda comentou sobre os planos para o futuro, depois do fim do reality show.



“Estou aprendendo a trabalhar via internet. Peço paciência pra galera. O pai é analógico (risos). Vou montar o canal do Paizão. Vou trabalhar com a minha banda. Estamos ensaiando via internet. Devo fazer algo em casa”, finalizou o artista e ex-BBB.



Babu foi o quarto eliminado do BBB20, que, aliás, contou com a médica Thelma de Assis como a grande campeã.



Ela conquistou o grande prêmio de R$ 1,5 milhão, enquanto a influenciadora Rafa Kalimann e a artista Manu Gavassi ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, na atração.



Atualmente, Babu é um dos integrantes do elenco de Novo Mundo, novela que está sendo reprisada, na faixa das 18h da Globo, durante a quarentena por conta do novo coronavírus.



