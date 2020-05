Em recuperação, Raul Gil recebe visita de familiares na UTI

Nesta segunda-feira (4), mais um boletim médico foi divulgado pela equipe do hospital Albert Einstein sobre o estado de saúde do apresentador Raul Gil. Ele foi submetido a uma cirurgia no pulmão na última sexta-feira (1).



Raul Gil sofre acidente em casa e é internado em São Paulo



Confira na íntegra!



“O paciente Raul Gil foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na sexta-feira, dia 1 de maio, quando foi submetido a uma cirurgia de para uma correção de hemotórax. O procedimento ocorreu sem complicações.



O paciente encontra-se estável, consciente e respirando sem uso de aparelhos. Permanece em observação na UTI com evolução satisfatória e está recebendo visitas.



Dr. Sérgio Felizola, médico geriatra e clínico geral



Dr. Miguel Cendoroglo, Diretor Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein”.



Raul Gil realizou três testes do coronavírus acidentalmente



Raul foi internado na data para um procedimento de retirada de sangue perto do pulmão, em razão de um acidente doméstico que teve no último dia 12, quando caiu e uma de suas costelas acabou perfurando o órgão.



O filho do apresentador, Raulzinho, conversou com OFuxico que seu pai quebrou nove costelas, após o tombo que sofreu no último dia 18.



Raul Gil passa por cirurgia no pulmão e já respira sem aparelhos



“Estou indo lá visitar meu pai, que está em observação na UTI. O pulmão dele estava com mais de 2 litros de sangue, do lado esquerdo. Tudo decorrente do tombo que teve na Páscoa e quebrou 9 costelas. Ele voltou pra casa, sentiu falta de ar e estava meio anêmico e voltamos com ele para o hospital. Está em UTI e deve ficar mais dois dias por lá. Deve melhorar bastante, ele é muito forte e está reagindo bem aos medicamentos”, contou Raulzinho à nossa reportagem.



