Em vídeo, Zezé Perrella cobra respeito e estima tempo de recuperação do Cruzeiro

Em meio à pandemia do novo coronavírus e atos de hostilidade, o Cruzeiro conheceu o seu novo presidente: Sérgio Santos Rodrigues. O pleito, no entanto, ficou marcada por ofensas verbais e confusões direcionadas aos ex-dirigentes, como Zezé Perrella, que chegou a receber uma cusparada após deixar o local da votação.

Em vídeo, conforme informações do GloboEsporte.com, o ex-presidente se pronunciou sobre o acontecido e lembrou do que fez pela Raposa. “Eu não espero gratidão de ninguém. Eu só espero que vocês, essa minoria, me respeite por tudo que eu fiz pelo Cruzeiro. Aqui não vai nenhum ato de revanchismo ou um ato de nervosismo, porque sei que a esmagadora maioria da torcida me respeita e sabe tudo que fizemos pelo clube”, desabafou.

Zezé Perrella, foi alvo de uma cuspida na cara ao sair do Ginásio onde é realizada hoje a votação para Diretoria e Conselho Deliberativo do Cruzeiro.

Em seguida, Zezé Perrella pediu para os ‘verdadeiros torcedores’ apoiarem o novo mandatário do Cruzeiro. “É a vocês, essa meia dúzia de vândalos, que eu peço, se vocês são realmente cruzeirenses, ajudem o Sérgio agora, tenham paciência, porque eles não vão conseguir reconstruir o Cruzeiro com menos de cinco anos”.

Recém-eleito, Sérgio Santos Rodrigues, que contou com o apoio de Perrella nas eleições, assume o clube celeste na Série B do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos negativos por punição da FIFA, e dívida superior a R$ 800 milhões. “O que fizeram foi um crime com o Cruzeiro, e os responsáveis, se Deus quiser, vão todos ser apontados e quem tiver culpa vai pagar por isso”, completa Perrella.

Além de pedir apoio e paciência com o novo presidente, Zezé ainda se defendeu sobre a reta final do Brasileirão da temporada passada. “Gostaria de dizer também para você torcedor que eu entrei na reta final, colocando um legado de 17 anos, para tentar ajudar o Cruzeiro a não cair, infelizmente, nós não conseguimos, mas eu tive pelo menos coragem de tentar. E dizer para vocês que eu nunca apoiei essa diretoria passada. Eu apoiei foi o Sérgio Rodrigues, e nós perdemos as eleições”.

Por fim, o ex-dirigente falou sobre os períodos em que esteve à frente do Cruzeiro (1995 e 2002 e 2009 e 2011). “Agora, eu gostaria de lembra você torcedor, eu fico triste com alguns torcedores que não reconhecem o que fizemos pelo clube, infelizmente uma minoria. Quero lembrar que nós ganhamos na nossa administração, em 17 anos, 23 títulos, 23. O clube mais vencedor do século 20. Somente o Real Madrid nos superou nesse critério”.

“Construí a Toca da Raposa II, que é uma referência como centro de treinamento do mundo, construí um prédio de dez andares. Tudo isso sem tomar um real emprestado. Quando eu deixei o clube, dos 20 clubes da primeira divisão, o Cruzeiro era o clube com menor dívida. Era 10% desse valor que aí está. Hoje o Cruzeiro deve 1 bilhão de reais”, acrescentou.

“E a culpa, não adianta querer colocar a culpa no Conselho, na maioria do Conselho. O Sérgio perdeu a eleição por 30 e poucos votos para esses caras que entraram lá para fazer o que fizeram com nosso Cruzeiro. A Kroll, uma das maiores empresas de investigação do mundo, investigou agora o Cruzeiro e apontou os culpados. Essa diretoria que saiu, eles tiveram a capacidade de gastar dinheiro em casa noturna com cartão corporativo. Na minha época de presidente, eu não tinha cartão corporativo, e nenhum dos meus diretores. Nós tínhamos responsabilidade com o Cruzeiro”, encerrou.