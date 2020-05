Empreendedor e as fases do empreendedorismo

Um empreendedor é aquele que sonha, planeja, e busca realizar esse sonho.

Os empreendedores estão evoluindo e mudando seu comportamento nos últimos tempos.

Mas podemos compreender o processo do empreendedor por etapas.

Um empreendedor antes de tudo identifica e avalia oportunidades. O que isso quer dizer?

Implica em identificar as reais necessidades do mercado, as ações das concorrentes e avaliar qual melhor forma de atuar.

O talento do empreendedor

Um bom empreendedor precisa ter alguns requisitos como:

percepção

direção

dedicação

muito trabalho

Nesse âmbito há a oportunidade de crescer, diversificar e desenvolver novos negócios.

Segundo Dornelas, as fases do processo empreendedor são:

identificar e avaliar oportunidades

desenvolver o plano de negócios

determinar e captar os recursos necessários

gerenciar a empresa criada

Mas não precisam ser executadas necessariamente nessa ordem.

Casa fase tem seu aprendizado e seu desafio. O cliente pode não aceitar o produto, um ótimo funcionário pede demissão no meio de um projeto, entre outras coisas que podem surgir.

Problema surgirão e precisam ser solucionados certo?

É ai que o empreendedor precisa estar preparado, para qualquer eventualidade que aconteça, por isso é tão importante antes de tudo um plano de negócio e uma equipe bem preparada.

Fases do Empreendedorismo

Quando uma pessoa começa a planejar ter seu próprio negócio, muitas coisas precisam ser pensadas, e analisadas.

Primeiramente, ela tem o desejo de ter aquele negócio, então ela vai se preparar para começar a empreender. Sabemos também que pra isso é necessário se capacitar, e contar com a ajuda de um plano de negócio e um consultor.

A partir dai o futuro empreendedor irá começar a planejar.

E muitos fatores envolvem esse planejamento:

Plano de ação e negócio

planejamento administrativo

planejamento financeiro

montagem da equipe

distribuição de tarefas

É claro que diante dessa fase do empreendedorismo, muitas pessoas, ficam com medo, algumas recuam. Esse medo é normal, porém não devem desistir jamais no primeiro obstáculo.

Muitas empresas falem antes do primeiro ano de vida, devido a falta de planejamento. E agora que você já sabe disso, use para seu crescimento e evolução.

Processo empreendedor

Esse processo consiste em organizar as etapas de criação e desenvolvimento de um negócio antes de colocá-lo em prática.

O futuro empreendedor precisa ter em mente tudo que vai precisar ter para abrir sua futura empresa. Nada, jamais, deve ser feito as pressas.

Deve se informar sobre toda burocracia e processos administrativos. Para não ter nenhum susto mais a frente.

Agora que você já viu algumas das fases do empreendedorismo, que tal colocar em prática?