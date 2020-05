Empreendedores do ramo do Turismo e o Covid 19

Empreendedores do ramo do Turismo são uns dos mais prejudicados com tudo que está acontecendo.

Hotéis fechados, praias desertas, fronteiras fechadas, um “caos” se alastra pelo mundo turístico.

Devido o isolamento ficou determinantemente proibidas as viagens, devido o alto risco de contágio.

Alguns empreendedores tiveram que fechar seus empreendimento, como pousadas, pequenos hóteis, hostels, pois sem os turistas, não tem lucro.

Agências de viagens cancelando hospedagens, empresas aéreas cancelando passagens.

Uma nota emitida pela ABEAR 16/03/2020, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, em Março informou que as associadas já registravam na época em média, queda de 30% na demanda por voos domésticos, e redução de 50% nas viagens internacionais.

Mas o que fazer para amenizar esses efeitos?

Muitas empresas estão precisando refazer todo seu planejamento estratégico, pensando desde o funcionário, fornecedores até o cliente.

Algumas agências de viagem por exemplo, estão vendendo pacotes que poderão ser usados após toda essa crise passar, durante um período determinado por eles.

Assim estão fazendo também hotéis, parques entre outros do ramo de hotelaria e turismo.

Tem alguns hóteis planejando o day use, controlando o número de hóspedes e refeições servidas nos quartos, para evitar aglomeração e muito contato.

Mas o principal foco nisso tudo é reduzir gastos e custos, cortando o que não é essencial, e buscando alternativas com as citadas acima, para gerar renda e conseguir aos poucos pagar a contas e outras despesas.

Dicas para o ramo de hotelaria e turismo

Hotéis, pousadas, entre outros, podem desenvolver também promoções e tarifas especiais.

Como:

Pacotes promocionais

Eventos

Programa de fidelidade

Aniversariante do mês

Promoção para casais

Passeios turísticos

Promoções em diárias

O importante é criar estratégias que se façam presentes na mente dos hóspedes.

Não sabemos ainda quando quando tudo vai se normalizar, mas é importante se planejar.

Algumas dicas para essas empresas do ramo de turismo é adaptar-se a vendas on line, lojas virtuais , as redes sociais andam sendo grandes aliadas também. Enquetes podem ser ótimas dicas do que seus clientes estão procurando.

Você tem uma empresa relacionada ao turismo? Como está fazendo para se adaptar a toda essa crise?