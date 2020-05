Empreendedorismo Feminino – Notícias Concursos

O empreendedorismo feminino cresce e é reconhecido cada vez na sociedade brasileira. Essas mulheres guerreiras que foram a luta e conquistaram seu espaço.

Em 2019 o MCTIC Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, criou um projeto o objetivo de fomentar o protagonismo feminino no ambiente de negócios e inovação.

O Programa Empreendedoras Digitais promove o protagonismo feminino através do desenvolvimento de empresas de base tecnológica com presença de mulheres.

Atualmente as mulheres estão cada vez mais independentes, batalhando pelo sustento de sua família, e muitas começaram a empreender e já são exemplos de sucesso e dedicação.

Como se tornar uma empreendedora

Muitas mulheres com o tempo vêm crescendo cada vez mais no mercado de trabalho, e uma grande parte já tem seu próprio negócio.

Começaram a vender muitas vezes de porta em porta, oferecendo roupas, produtos de beleza e até mesmo artesanato.

O desejo delas é tão grande de empreender que estão inclusive no ambiente digital, muita já tem sua própria loja virtual, como brechós, vendas de cosméticos entre muitos outros.

Mas muitas buscam o e-commerce devido à dificuldade de conseguir investimentos para abrir as portas de uma loja física.

Sem contar nas mulheres que estão na era do empreendedorismo feminino digital ajudando outras mulheres como é o caso da Paula Olaf idealizadora do Projeto Pink sua Venda.

Projeto esse, que ajuda mulheres que não conseguem recolocação profissional, gerando emprego home-office para elas.

“O projeto oferece serviços de pregão de vendas para concessionárias, atualização de banco de dados para empresas, prospecção de clientes, pesquisas, confirmação de participação em eventos (RSVP) e monitoramento de mídias sociais como o Linkedin entre outros” diz Paula Olaf.

Todos sabemos o quanto é difícil para muitas mulheres conciliar a vida profissional, familiar, filhos, é sempre tudo muito corrido. E incentivos como esse fazem toda a diferença.

Dicas de atividades para investir

Diversas são as possibilidades no empreendedorismo feminino, o ideal é você se identificar com o que vai fazer, e ter um bom planejamento tanto estratégico quanto financeiro.

As atividades variam como:

Confecção de artesanato

Consultoria

Design de sobrancelha a domicílio

Culinária

Manicure e muitos outros.

Seja ele uma loja física ou um empreendimento digital, o que importa é a sua liberdade financeira, a sua comodidade de ser seu próprio “chefe” e principalmente poder fazer o seu horário.

Invista em seu sonho, agarre ele e vá em frente. O sucesso é certo!