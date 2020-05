Empreendedorismo Feminino – Notícias Concursos

Amanhã como todos sabem, é o Dia das Mães, sim dias dessas guerreiras.

E nada melhor do que falar do esforço e garra delas em administrar um negócio e a família.

Muitas mulheres devido ao acúmulo de tarefas, e correria mesmo do dia a dia, entre empresa e família, acabam optando por ter seu próprio negócio. E nem precisamos dizer né que existem os mais variados ramos que elas acabam escolhendo.

Um site muito legal Rede mulher empreendedora, é a primeira e maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino do Brasil.

Empreendedoras de Sucesso

São aquelas que nos espelhamos não é mesmo?

São focadas, esforçadas e principalmente fortes. Se dedicam de verdade ao que fazem, obtendo assim resultados espetaculares.

Mas claro que tudo muito bem planejado, organizado e realmente focado no ramo que escolheu empreender.

Mesmo porque o olhar do consumidor mudou um pouco, antes era muito voltado ao consumismo, hoje eles já observam muitas coisas a mais, como o consumo sustentável, e claro também a economia.

Incentivando o empreendedorismo feminino

É fundamental o apoio a essas mulheres, para que cada dia mais elas ganhem espaço no mercado de trabalho, gerando assim empregos e sendo independentes e protagonistas de suas próprias vidas.

Segundo o Sebrae nos últimos dois anos passou de 38% para 45% as mulheres empreendedoras.

Algumas atividades desenvolvidas por elas se destacam mais que as outras como:

Serviços de alimentação

Serviços domésticos

Comércio varejista de roupas

Cabeleireiros

Moda

Informações importantes sobre as empreendedoras

Infelizmente as mulheres ainda encontram algumas dificuldades, as empresárias pagam taxas de juros maiores que os homens, ganham em média 22% menos.

Porém as partes positivas ainda são mais relevantes, como a taxa de inadimplência é menor do que dos homens, quase metade dos MEI no país são de mulheres, as mulheres MEI trabalham mais em casa.

Aos poucos elas vão ganhando seu espaço, ainda falta um caminho a percorrer para que elas dominem também o mercado ciência, tecnologia, engenharia e matemática por exemplo, mas não que seja tão longo assim.

Mulheres que empreendem se tornam donas de seu próprio dinheiro e dona da sua história, e quando uma mulher se empodera dessa forma, tem mais chances de interromper um ciclo violento dentro de casa, pois tem sua independência

E uma mulher que empreende, investe em sua família, toda sociedade avança junto.

Você pode, e você vai conseguir conquistar seus objetivos.

