Empreendedorismo no Brasil – Notícias Concursos

Nos últimos tempos, o empreendedorismo no Brasil cresceu muito, em torno de 50%, principalmente na última década, onde pesquisas mostram que três em cada dez brasileiros sonham com em ter seu próprio negócio.

Uma pesquisa realizada pelo GEM 2015 – Sebrae e IBQP Pesquisa 2015, mostra que a faixa etária adulta de empreendedores, são indivíduos de 18 a 64 anos no Brasil e nos países participantes do (GEM).

E é sobre isso que vamos falar, explicar um pouco mais sobre esse mundo e como ele evoluiu em tão pouco tempo.

Desenvolvimento do Empreendedorismo

Essas mudanças têm ligação direta com todos os acontecimentos no mundo e no Brasil, contexto político, econômico, social e cultural.

Assim também outros fatores também foram determinantes para essa evolução do empreendedorismo, acesso à informação sobre negócios e empreendedorismo, cursos, serviços de apoio.

As pessoas passaram a ter mais acesso a todas essas informações, o mundo foi se modernizando, e com isso foram surgindo ideias de como inovar no meio de tanta tecnologia. Veja um pouco mais sobre o empreendedorismo na era digital nessa reportagem Empreender na era digital.

Facilidades para o empreendedor

Um outro fator que auxiliou e muito o desenvolvimento e a criação de novos empreendimentos, foi a criação do MEI em 2008.

Com taxas bem menores e benefícios, facilitou a formalização para o empreendedor. Além de garantir a ele benefícios previdenciários, licença maternidade e auxílio doença, também garante a aposentadoria e até emissão de nota fiscal e acesso a crédito.

Você Pode Gostar Também:

Lembrando que o MEI são para pequenos empreendedores com uma renda anual de até R$ 81.000,00.

A importância do empreendedorismo

Segundo pesquisas as micro e pequenas empresas foram as que mais geraram emprego nos últimos dez anos.

Revelando que a atividade empreendedora exerce um impacto positivo na economia do País. (Fonte: SEMPE).

Confirmando assim que o empreendedorismo é uma forte tendência para o futuro.

Esses dados mostram que as atividades de empregos tradicionais em uma mesma empresa, vem sendo substituídos por novas formas de prestação de serviços. Dessa forma o empreendedorismo é visto como uma opção interessante de carreira.

Desafios

Por outro lado, apesar de já ter evoluído em muitos pontos, o empreendedorismo no Brasil, tem toda uma burocracia e acaba dificultando um pouco o processo.

O que faz muitas vezes que muitos acabem desistindo até mesmo de iniciar seu negócio.

Levando em consideração assim, que o processo para abertura de uma empresa é um pouco demorado, bem como também o custo para encerrar as atividades ainda são altos.

E vc? Já considerou se tornar um empreendedor?