Empreendedorismo Social – Notícias Concursos

Empreendedorismo social, além de lucrativo, trás também desenvolvimento para a sociedade.

Geralmente esse tipo de empreendedorismo parte de jovens, que estão em busca de resolver um problema social ou uma sociedade específica, mas também de outros empreendedores.

E muitos deles partem para esse tipo de empreendimento por que não tem como objetivo inicial o lucro financeiro mas sim o impacto social que sua empresa ou produto pode causar na sociedade.

Porém, hoje em dia muitas atividades já estão gerando impacto social e ao mesmo tempo deixando os investidores com uma boa situação financeira.

Objetivo do Empreendedorismo Social

Essas empresas tem a intenção de atender a sociedade, gerar lucros sociais e principalmente gerar transformação.

Dessa forma, eles oferecem produtos de qualidade, ajudando a combater a desigualdade.

Um empreendedorismo social precisa ser:

Inovador

Realizável

Autossustentável

Envolver a sociedade, projetos sociais

Causar impacto social

Sem contar que os empreendedores dessa área podem dar lugar a criatividade na hora de inovar, pois não estão tão preocupados com o retorno financeiro.

Um dos objetivos também dessas causas é obter ajuda de voluntários e apoiadores.

Como planejar um empreendimento social

Primeiro encontre uma causa que combine com sua habilidades.

Ao escolher um modelo de negócio e preciso lembrar que seu retorno financeiro seja destinado a uma causa social escolhida por você, ou seja, é preciso reverter ela em forma de combater a desigualdade ou preconceito de alguma forma.

Tenha sempre em mente que ao criar um modelo de negócio desse estilo o objetivo de sua empresa é atingir uma sociedade mais carente e necessitada de atenção.

Área de atuação do Empreendedorismo Social

Moradia de baixo custo

Reciclagem

Agricultura

Saúde e Nutrição comunitária

Oportunidades para deficientes

Direitos humanos

Esses são alguns exemplos, mas você pode adaptar sua empresa ao que você sente que mais te incomoda e quer mudar.

Pessoas que buscam trabalhar dessa forma, sentem que podem de alguma forma mudar aquilo que a incomoda, como a fome, falta de moradia, educação precária entre outros.

Como investir ?

Muitos empreendedores buscam ajuda em forma de doações, investidores, ou até mesmo em instituições financeiras.

Para isso é importante ter um modelo de negócio, com detalhes do seu projeto, e qual sua intenção ao investir nisso. Apresentando o impacto que o projeto vai criar, mas que ele também gerará lucro.

E como em todo negócio, administrar com atenção e seriedade suas finanças.

Feira Preta

Não podemos deixar de mencionar essa Feira que é um grande exemplo de Empreendedorismo social.

É a maior feira de empreendedorismo e Cultura Negra da América Latina.

Um evento anual que reúne empreendedores negros para mostrarem sua criatividade nas áreas de moda, música, gastronomia, audiovisual, design, tecnologia, entre outras.

Em 2019 venceu a categoria Troféu Grão do Prêmio Empreendedor Social, a empresária Adriana Barbosa, idealizadora do Projeto PretaHub, uma aceleradora de negócios criados por empreendedores negros e da Feira Preta.

Sem contar que estão promovendo com outras entidades e instituições privadas iniciativas que somam no controle do impacto da pandemia Covid 19 nos negócios e na vida de empresários negros e periféricos.

E a sua empresa tem algum projeto que ajuda no impacto social? Conte pra gente.