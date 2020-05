Emprego: JBS abre vagas de trabalho para todo o Brasil; inscreva-se

Grande oportunidade divulgada. A JBS, segunda maior empresa do mundo no setor de alimentos, faz saber aos interessados a abertura de nova seleção para contratação de diversos profissionais em diferentes carreiras.

“A JBS S.A. é uma empresa brasileira de Goiás, fundada em 1953. É uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina e de frango e no processamento de couros. Além disso, comercializa produtos de higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, entre outros. Seus negócios são divididos em três unidades: JBS Mercosul, JBS Foods e JBS USA, que inclui as operações de bovinos nos EUA, Austrália e Canadá, suínos e aves nos EUA, México e Porto Rico.”

Segundo o anúncio de vagas da empresa, entre as oportunidades divulgadas, estão os cargos de mecânico de manutenção e coordenador de qualidade. No primeiro caso, para participar, vai ser necessário nível médio completo, com formação técnica em mecânica e experiência sólida em manutenção industrial.

No cargo de coordenador de qualidade é necessário nível superior em engenharia de alimentos ou áreas afins, experiência em gestão de qualidade, liderança e vivência no segmento de indústrias de alimentos ou de ingredientes.

Além dos dois cargos acima, há vagas para analista (em diversas áreas), comprador, gerente, entre outros diversos cargos. Além disso, são oferecidas oportunidades em estágio para estudantes de nível superior (curso de Direito) e também de Jovem Aprendiz (para nível médio), em atividades administrativas.

Confira todos os cargos liberados:

Cargos

Analista de Transportes;

Analista Contábil;

Supervisor de Merchandising;

Analista de Customer Service;

Analista de Negócios; e

Supervisor de Vendas;

Analista de Importação;

Analista de Planejamento Pleno;

Operador de Empilhadeira;

Operador de Produção;

Almoxarife/Controladoria;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Gerente de Loja;

Supervisor de Logística (Expedição);

Comprador de Mìdia;

Analista de Faturamento;

Vendedor.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever no site de vagas da empresa e selecionar o cargo de seu interesse. Para cadastro, será necessário enviar seu currículo.

Os salários oferecidos não foram informados. No entanto, já se sabe o que a empresa oferece os seguintes benefícios: Vale Refeição; Ajuda de Custo; Assistência Médica; Assistência Odontológica; e Seguro de vida.