Empresário põe Cazares fora do Galo e dispara contra Bolsonaro ao falar de possível interesse corinthiano

Nome que passou por altos e baixos desde que chegou ao Atlético-MG, ao que parece Juan Cazares está de fato de saída do clube. Mesmo com vínculo a expirar somente em dezembro de 2020, o empresário do atleta, Jorge Marino, tem afirmado que o seu ciclo no Alvinegro chegou ao fim.

Em conversa com o site UOL Esporte, o agente argentino foi enfático ao colocar seu representado fora da Cidade do Galo:

“Cazares não renova, a ideia é sair, não há renovação. O ciclo dele se encerrou no Mineiro“, revelou.

Cazares ?? ? Desempenho (2018 e 2019): ⚔️ 81 jogos

⚽️ 17 gols

?️ 13 assistências

? 196 passes decisivos

? 33 grandes chances criadas

? 142 chutes (57 no gol)

? Nota SofaScore 7.28 Heatmap nos últimos dois anos ? pic.twitter.com/sl2L4zVOJj — SofaScore Brazil (de ?) (@SofaScoreBR) May 14, 2020

Nas semanas que antecederam a pausa do futebol, o meia-atacante equatoriano viu seu nome ser especulado junto ao Corinthians. No entanto, segundo o empresário, não há nada concreto. E sobrou até para o presidente Jair Bolsonaro em sua resposta:

“Não há nada, estamos conversando para procurar uma oferta. Não há nada do Corinthians, nem de outra equipe brasileira. O Brasil não tem dinheiro, o presidente de vocês é muito maluco“, finalizou.

