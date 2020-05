Empresas B2B – Notícias Concursos

Você sabe o que é uma empresa B2B?

É uma organização(empresa), que vende e presta serviço para outra organização.

Um exemplo de B2B são as empresas que fornecem matérias-primas, (mas só um exemplo tá a B2B vai bem além disso), para outras indústrias desenvolverem seus produtos.

Outro modelo é o atacado e varejo. Inclusive o e-commerce, é uma grande tendência B2B.

Elas estão presentes no comércio eletrônico também, focadas nas vendas de suprimentos.

As principais categorias em expansão são:

Bens de consumo

Varejo

Química

Telecomunicações

Mídias

Como funciona uma empresa B2B?

Elas funcionam como qualquer outro tipo de negócio, a única diferença é que os clientes são outras empresas.

Buscam atender bem seus clientes, respeitando suas particularidades e exigências.

Por isso é preciso que invistam sempre em inovações e também realizar um bom trabalho de marketing B2B.

Produtos negociados no B2B

Lembrando que se trata de uma venda realizada entre duas pessoas jurídicas, alguns exemplos são:

Você Pode Gostar Também:

Suporte de TI

Materiais de escritório

Equipamentos

Veículos

Consultórios

Insumos

Vantagens da B2B

Os clientes B2b têm demandas maiores, mais complexas e que exigem processos comerciais mais longos. As vendas são mais complexas e necessitam de processos mais elaborados.

Estratégias de preços

Estratégias de relacionamento

Receita recorrente

Otimiza processos de vendas

E muitas empresas do ramo industrial já perceberam que trabalhar com esse modelo é um dos melhores caminhos.

Principais funções na venda B2B

A equipe de vendas é composta por muitos colaboradores, e cada um com sua função.

O CEO que é o proprietário da empresa, é o maior responsável por esse setor, pois a visão dele é a maior sobre o negócio, sobre as metas e sobre o resultados das vendas.

Para ajudar nesse processo ele conta com a ajuda do gestor, que é quem gerencia e distribui as tarefas.

Sem falar no executivo de vendas, que é o fator principal, e faz com que todo esse processo aconteça. Ele contacta o cliente, realiza e finaliza a venda.

Marketing B2B

No caso dessas empresas o processo de marketing é um pouco diferente, pois a maior parte dele é dedicada a geração de leads.

Os profissionais de marketing são responsáveis por pesquisas em blogs, redes sociais, e-mail, sites, entre outros para ter certeza que as leads estão chegando na quantidade e na qualidade esperada.