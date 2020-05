Enderson destaca principal desafio a superar na volta dos treinos do Cruzeiro

A Toca da Raposa II já está autorizada a receber novamente os treinamentos da equipe do Cruzeiro. Após autorização da prefeitura de Belo Horizonte, o clube agora traça um planejamento para a retomada das atividades. Inicialmente, muito embora ainda não se tenha uma data estipulada para isso, os trabalhos serão primordialmente físicos. Depois, virá aquele que, na visão do técnico Enderson Moreira, é o maior desafio: traçar planos para movimentações com bola.

Em um primeiro momento, isso acontecerá de forma mais individualizada. Mas a pergunta é: como fazer treinos (técnicos e táticos) com bola em grupos reduzidos? “A gente precisa pensar em algumas alternativas. Já temos pensado em algumas formas de trabalhar. Alguns trabalhos podem ser executados. Outros, teremos que fazer adaptações. Se você me perguntar agora, hoje, como proceder, talvez eu não tenha uma certeza ainda. A gente precisa pensar mais, visualizar aquilo que já foi feito por aquelas equipes que estão retornando, principalmente na Alemanha. O futebol é um esporte coletivo. Se a gente for participar de jogos, os treinamentos terão de começar também com essas questões mais coletivas”, respondeu o treinador, em entrevista à TV Globo.

E ainda deverão chegar mais 3 reforços no @Cruzeiro, e o Enderson deverá liberar jogadores que não serão aproveitados no elenco para serem emprestados. — Farley Meira (@farleymeira) May 16, 2020

No entanto, Enderson tem uma certeza: é importante fazer esta retomada mesmo que não se tenha uma perspectiva concreta de quando as competições voltarão a ser disputadas. “Acho que faz bem para todos reiniciarmos esse trabalho de uma forma controlada, com proteção. É um momento de a gente também passar para todos que vamos ter de conviver com esse vírus por muito tempo. A gente, de alguma forma, tem de dar um exemplo de retorno, de continuidade. É um momento extremamente deprimente para todos. Você ficar em casa sem ter uma perspectiva, é terrível. Com segurança, respeitando as normas dos especialistas de saúde, a gente tem de alguma forma enfrentar essa pandemia. Para o atleta, é muito importante”, completou. Os atletas do Cruzeiro, claro, passarão por testes de Covid-19 antes de começarem os treinos.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique aqui.