Enderson Moreira mira ‘reforço de peso’ para a disputa da Série B pelo Cruzeiro

Passando por uma reconstrução de grandes proporções em 2020, o Cruzeiro perdeu, mas também ganhou com a paralisação do calendário nacional: ao passo que também sofre os efeitos da escassez de receitas, ganhou mais tempo para organizar seu planejamento visando a principal competição de sua temporada, a Série B do Brasileirão.

Além de trazer dois jogadores do Palmeiras via empréstimo – o jovem atacante Iván Angulo e o volante Jean -, a Raposa também passou por uma mudança em sua comissão técnica, contratando Enderson Moreira. Como destaca o UOL Esportes, o treinador celeste tem trabalhado conjuntamente com a diretoria em busca de oportunidades de mercado que qualifiquem o elenco, mas torce por um ‘reforço de peso’ que, por ora, está dentro do próprio clube: o zagueiro Dedé.

Fluminense v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2019

“Considero o Dedé um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Está passando por um momento difícil de lesões, que prejudicam bastante a carreira do atleta. Caso haja algum entendimento para que ele fique, eu iria adorar, pois sou fã do seu futebol (…) Ganharíamos, além de um grande jogador, um líder para a equipe”, afirmou o técnico, em entrevista ao canal do Jorge Nicola.

A situação do zagueiro de 31 anos segue indefinida, já que o clube estabeleceu um teto salarial de R$ 150 mil para 2020, muito abaixo dos vencimentos de Dedé.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.