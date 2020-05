Enem 2020: Inscrições do exame são prorrogadas até quarta-feira, 27

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) foram prorrogadas. Anteriormente, o prazo seria encerrado nesta sexta-feira (22). No entanto, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aceitarão inscrições até quarta-feira, dia 27 de maio.

Dessa forma, o prazo para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85, também foi prorrogado. Agora, o candidato terá até o dia 28 de maio (quinta-feira) para efetivar seu pagamento.

Até o momento, o Enem 2020 já recebeu mais de 5 milhões de inscrições. De acordo com o MEC, até as 12h desta sexta-feira, 5.151.868 pessoas já haviam preenchido o formulário. Deles, 5.050.768 farão a prova do Enem 2020 na versão impressa e 101.100 na digital.

Além do prazo de inscrição, a data da prova também foi alterada. O MEC e o Inep pretendem fazer uma enquete com os participantes inscritos para decidir o melhor dia. A enquete deverá ser realizada ao final de junho.

Quem ainda não fez a inscrição para o Enem 2020 pode fazê-la o site: https://enem.inep.gov.br/.

O MEC alerta que a fotografia, que é solicitada na hora de fazer a inscrição, deve mostrar o rosto inteiro do participante. Além disso, deve ser tirada com boa iluminação e foco, nos formatos de arquivo JPEG e PNG, com tamanho máximo de 2 MB. Não serão aceitas as imagens em PDF.

ENEM Digital

O ENEM Digital irá seguir a mesma estrutura logística do ENEM impresso. As provas serão aplicadas em locais definidos pelo INEP, sob as mesmas condições de segurança e sigilo. Portanto, o participante deverá comparecer a esses postos, e não haverá prova em casa ou realizada em computador pessoal.

Vale lembrar que, quem ainda não concluiu ou não está em processo de conclusão do ensino médio em 2020 (participante conhecido como “treineiro”) não poderá se inscrever na modalidade.

