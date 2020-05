Enem 2020: Reitores das universidades públicas exigem suspensão da edição deste ano

Segundo eles, a crise da pandemia torna a concorrência desigual entre os estudantes de todo o Brasil

Em meio à crise da pandemia do coronavírus e suas influências no mundo da educação, reitores de universidades públicas publicaram uma nota contendo o pedido de suspensão da prova do Enem 2020 pelo fato da educação à distância não ser uma alternativa passível de prática de alcance a todos os alunos.O pedido foi divulgado nessa quinta-feira (dia 14/05), mais especificamente, pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições federais de Ensino Superior (Andifes) : “a situação não tem condições sanitárias para realização da prova”.Veja a nota oficial:

A Andifes reafirmando ser fundamental a realização de um ENEM tecnicamente exitoso e com concorrência democrática, propõe a suspensão das datas do exame e que, com apoio da área da saúde, seja aberto um diálogo entre educadores, gestores e instituições, de modo que, em condições razoáveis de segurança sanitária e equidade, seja possível definir um novo calendário” – diz a nota.

O pedido também partiu da UNE, Ubes e do Consed

Mesmo o pedido também partindo da União Nacional dos Estudantes e da Universidade Brasileira de estudantes secundaristas, tendo estes o mesmo ponto de vista acerca da questão da desigualdade, O Inep permanece com uma posição inalterada,pois de acordo com o presidente do Inep Alexandre Lopes, as datas permanecerão como estão (por enquanto), além do fato de que, segundo o então Presidente Jair Bolsonaro, o Enem pode até ser adiado, mas não por muito tempo, sendo necessário que o mesmo aconteça ainda este ano.Bom, tendo em vista este cenário de várias petições, o presidente até cogita uma possibilidade de adiamento, já o Ministério da Educação, junto ao instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, está fazendo “vista grossa”: “eles não estão demostrando sensibilidade para com o momento” diz UNE e Ubes.

O instrumento que deve facilitar a inclusão no ensino superior está relutante em fazer o contrário: está dificultando

De acordo com o Consed, as desigualdades do país só vão se escancarar mais ainda perante a sociedade em busca de uma vaga no ensino superior, afirmou, ainda, que os estudantes de escolas públicas serão os mais prejudicados nesse cenário, pois apesar da implementação de certas medidas que atenuem a questão das dificuldades do prosseguimento dos estudos, tal solução provisória não chega aos alunos mais carentes sem acesso à internet da mesma forma que chega aos alunos que não só tem o acesso, como também tem o material para acessá-lo.

Diante disso, é difícil saber como serão as cenas desses próximos capítulos, o que por outro lado só causa ainda mais incertezas, inseguranças e ansiedade para cada estudante, independente da classe social.