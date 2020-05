Enem Digital: Conheça as vantagens e desvantagens dessa nova alternativa

Desde 2019, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou acerca da implementação do Enem digital e das mudanças que o Instituto pretende fazer no exame de forma progressiva.

De acordo com o Instituto, até 2026 o Enem digital não dividirá mais espaço com a prova impressa. Então afinal, quais as vantagens e desvantagens dessa novidade? Confira:

Vantagens e desvantagens do Enem digital

Vantagens

Minimização nos impactos ambientais

Não é novidade para ninguém que a produção das provas, todo ano, gera uma utilização absurda de papel, fora que, após o período de provas, todo esse papel é simplesmente descartado. Dessa forma, o meio ambiente agradece, e muito, a inserção do Enem digital.

Investimento financeiro:

Se por um lado o ambiente agradece ao INEP, por outro, é o “bolso” desse Instituto que agradece.Segundo o Ministério da Educação, na última aplicação do exame (2019) foram gastos em média R$ 500 milhões. Não é difícil entender que essa deve ser a principal razão de se iniciar o processo de adaptação ao Enem digital para, posteriormente,essa modalidade vigorar

À prova de inseguranças

Segundo especialistas, a versão digital é mais segura do que a versão em papel, visto que a segunda é mais exposta e, consequentemente, com maior probabilidade de ataques do que a digital.Na visão empírica de muitos, é justamente o contrário: o Enem digital tem muito mais probabilidade de ser atacada, e por rackeres ainda mais.De qualquer maneira, só o tempo irá dizer qual dos dois pontos de vista está correto.

Desvantagens

A desigualdade vindo à tona

Quando se fala em desvantagens com a tecnologia dentro do contexto brasileiro é impossível não falar da desigualdade, visto que nem todos têm acesso à internet ou ao computador. Isso pode até não parecer um problema pelo fato que as provas não serão realizadas em casa, mas indo à fundo, encontramos sim um problema: nem todos terão a possibilidade de “treinar” em casa ou na escola para se preparar para a prova digital, e quando esse tipo for a única opção, essa realidade ficará mais ainda escancarada

A infraestrutura comprometida

Além da desigualdade, sabe-se também a possibilidade de haver problemas técnicos referentes à infraestrutura, tanto é que tais recorrências estão até previstas pelo Inep, tendo este um “plano b” caso algo dê errado. Dessa forma, querendo ou não, o Enem digital, ainda mais em larga escala, tem seus riscos.

Agora que você já está por dentro dessa nova modalidade de prova, já vai pensando no seu processo de adaptação e na escolha que você irá fazer para este ano, inclusive, com esse post surge outra pergunta: Enem impresso ou digital, qual escolher?

