Entrevista de emprego em inglês: como se preparar

No mundo globalizado, candidatos buscam cada vez mais vagas fora do país ou que exerçam o idioma inglês. Muitos profissionais têm um bom nível não se preparam para a entrevista de emprego em inglês de forma adequada. E assim perdem boas oportunidades.

Para ajudar nessa etapa importante, o site Vagas selecionou algumas dicas importantes para quem quer se sair melhor da próxima vez.

9 dicas para sua entrevista de emprego em inglês

1. Fale o suficiente para ser avaliado

Um erro comum é o candidato acreditar que, falando pouco, estará correndo menos riscos de errar. Sem conteúdo, o avaliador terá dificuldades de identificar seu nível de fluência. Pior que isso vai ser se ele achar que você não tem conhecimento do idioma ou está no nível mais básico.

2. Deixe o entrevistador propor os assuntos

Você não deve impor o que quer falar na entrevista de emprego em inglês. Essa atitude dá a impressão de que decorou algumas frases. Todavia, deve deixar o avaliador conduzir as perguntas. Quando percebemos que o discurso está decorado, mudamos totalmente o tipo de assunto para testar o conhecimento real do idioma.

3. Não pergunte como você se saiu

Normalmente a avaliação oral de idioma estrangeiro é terceirizada. O avaliador não sabe detalhes do processo e, muito menos, se o candidato tem chances de passar para a próxima etapa. Portanto, não pergunte como foi no teste, se tem chances. Isso demonstra ansiedade e insegurança.

4. Evite respostas decoradas

Você Pode Gostar Também:

Passe longe de respostas decoradas. Portanto, seja natural, desenvolto, presente na conversa. Uma conversa é um processo criativo, uma jornada que leva as pessoas para o mundo dos pensamentos e ideias. Cuidado com clichês e respostas prontas.

5. Atenção aos vícios de linguagem

Atenção para os vícios de linguagem em inglês como: you know, kind of, then, so, right. Assim, o ideal é reduzir erros e a repetição de palavras, que soam como muleta e indicam que você não tem muita consciência do discurso.

6. Leia notícias em inglês

Você precisa estar sempre bem informado, inclusive para as avaliações em idioma estrangeiro. O avaliador poderá fazer perguntas sobre fatos recentes a fim de checar seu vocabulário geral na entrevista de emprego em inglês. Ler notícias no idioma com frequência é uma forma de se preparar.

7. Trabalhe seu vocabulário de negócios

As avaliações orais cobram vocabulário de negócios, para isso é importante estar familiarizado com alguns jargões e expressões. Por isso, é recomendado ler, em inglês, livros de negócios e sites especializados em notícias do mundo corporativo.

8. Utilize tempos verbais adequados

Estude os tempos verbais e suas aplicações e tentar usá-los corretamente em seu discurso. Em um processo seletivo, você falará do seu passado, presente e futuro.

9. Saiba a definição correta do seu nível de conhecimento

Há muitas escolas de idiomas e várias não oferecem a carga horária necessária em sua grade para que os alunos atinjam a fluência. Mas consequentemente, nem sempre o nível avançado de um escola é realmente esse nível quando confrontado com a grade comum europeia CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).