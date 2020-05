Sobre a reclamação sobre entrega da fatura de energia, a Equatorial Energia Alagoas informa que as contas precisaram ser refaturadas para aplicação do desconto da Tarifa Social e a isenção do ICMS para os clientes baixa renda. A fatura poderá ser obtida gratuitamente no site www.equatorialalagoas.com.br ou com a assistente virtual Clara. Para ter atendimento por este canal, bastar salvar o telefone (82) 2126-9200 na agenda do celular e enviar uma mensagem de texto.

A Equatorial esclarece ainda que a conta não será zerada, já que a MP e o decreto não contemplam isenção aos demais encargos, contribuições e parcelamentos existentes na conta de luz. A taxa iluminação pública será calculada com base no consumo registrado no mês.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas