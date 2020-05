Com a recomendação do isolamento social, a rotina de receber e pagar as contas mensais em bancos e casas lotéricas mudou. Para evitar possíveis transtornos com filas e aglomerações, a Equatorial Energia Alagoas disponibiliza formas alternativas para os clientes receberem suas contas e pagá-las sem precisar sair de casa.

Uma das facilidades oferecidas pela empresa é o pagamento em débito automático. A opção evita o enfrentamento de filas em agências bancárias durante a pandemia. Ativar o serviço é muito prático: basta que o cliente acesse o aplicativo ou o site do banco e informe o Código Único da sua conta de energia para que seja solicitado o cadastrado do débito automático. Após a solicitação, a própria instituição financeira informa a opção do cliente à distribuidora.

Os agentes arrecadadores conveniados da Equatorial que estão aptos para receberem o pagamento da conta de energia por débito automático são Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Itau, Bancoob e Sicredi.

Para aqueles que preferem quitar as contas com a comodidade do aplicativo do banco, mas sem cadastrar em débito automático, é possível obter o código de barras para pagamento por meio do WhatsApp, com a assistente virtual, Clara. Basta salvar o número (82) 2126-9200 na agenda do celular e enviar uma mensagem de texto para iniciar o atendimento.

Já os consumidores que ainda assim optarem por receber e pagar com o boleto físico, a Equatorial também oferece a possibilidade de recebimento da conta por e-mail. A fatura digital é uma via alternativa, em caso de extravio ou do cliente estar ausente do imóvel na data de entrega. O cadastro pode ser solicitado através do e-mail: [email protected]. Também é possível emitir a segunda via da conta no site www.equatorialalagoas.com.br. Em todos esses canais não há custo para emissão da segunda via.

“A pandemia do coronavírus mudou a rotina dos alagoanos e a Equatorial não poderia deixar de acompanhar o movimento mundial. Por isso, a empresa tem reforçado a divulgação dos meios alternativos para que o recebimento e o pagamento da conta luz sejam feitos na comodidade do lar. Ressaltamos ainda que as pessoas que tiverem condições de pagar a conta de energia, assim o façam, para evitar assim o acúmulo de débitos ”, explica o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, Carlos Morais.

Vencimento optativo – Os clientes da Equatorial têm à disposição seis datas de vencimento (03,08,13,18,23 e 28) para escolher aquela que melhor se adequa a sua programação de pagamento. A solicitação pode ser feita na Central de Atendimento por meio do telefone 0800 082 0196. As unidades sem vencimento optativo, seguem com a data de pagamento variável, de acordo com o dia da leitura.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas