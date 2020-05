Erros mais comuns que são cometidos na introdução – Notícias Concursos

Quais erros você comete ao iniciar sua redação? Você sabia que a introdução é a parte mais importante do seu texto por sua função se tratar da exposição da sua tese o sobre o que será dissertado no restante do texto? Pois é, sendo assim, um erro, ou até vários pode significar a análise do restante do seu texto com falta de interesse e até mesmo um pré-julgamento por parte do seu corretor de que o restante do texto também deva estar mal escrito. Se você não quer que isso aconteça, confira agora os erros mais comuns cometidos pelos vestibulandos e ainda com exemplificações de redações que já corrigi :

Não expor o tema com clareza

Por incrível que pareça esse erro existe e é muito comum. Muitos alunos se preocupam tanto com a busca e a inserção de uma super contextualização para iniciar o texto que acabam por nem redigir o tema na introdução, e quando colocam, não é de forma clara, veja um exemplo deste erro:

Tema: Impactos do envelhecimento da população Brasileira “No início do século XX ocorreu a “explosão demográfica”, fato que indica o aumento desordenado da população mundial. No entanto a realidade atual se encontra distante do século passado, uma vez que os números na taxa de natalidade vem caindo. É visível que o impacto desses números afeta constantemente o setor econômico uma vez que o números de idosos está aumentando”.

Vamos supor que você é o corretor. Se você não soubesse previamente qual é o tema, saberia identificá-lo por meio dessa introdução ? Poderia até ter uma ideia, mas saber que se trata dos impactos da envelhecimento da população na economia brasileira, isso não daria para saber. Portanto, delimite bem qual é o problema que será desenvolvido, isso faz parte de uma boa relação e selecionamento das ideias.

Iniciar a introdução de maneira empírica

Esse é o equívoco que mais prejudica na hora da atribuição da nota.O Enem valoriza muito o aluno que sabe selecionar uma área do conhecimento e relacioná-la ao problema em questão. Iniciar a redação sem a aplicação de uma boa contextualização significa que o aluno não possui repertório sociocultural, e demostrar isso logo do início não é bom sob a óptica de quem lê ,pois o parágrafo está pobre com puro empirismo, perdendo assim, nota nas competências 1 e 2.

Tema: Dificuldades para a doação de órgãos no Brasil De um lado, familiares tristes, desencorajados e na esperança de seu ente querido estar em um lugar melhor, do outro pessoas divididas entre a esperança de sobreviver e o medo de que chegue o fim, configurando uma verdadeira corrida contra o tempo. Cenas como essa são comuns na realidade dos hospitais brasileiros, por isso é necessário ampliar a difusão de informações para que se possa enfrentar os obstáculos à doação de órgãos. Além disso a atuação correta dos hospitais é de assaz importância, para que os familiares colaborem com esse procedimento que salva vidas.

Você Pode Gostar Também:

Veja que nessa introdução o aluno descreveu o cenário vigente com suas próprias palavras, sem fazer menção a nenhuma área.O ideal seria o participante buscar alguma alusão histórica (nesse caso) que descrevesse este cenário que está se repetindo atualmente,fazendo com que a introdução fique bem contextualizada.

Não delimitar a relação entre o contexto do repertório e a tese

Isso já aconteceu com você ? As vezes os alunos passam tanto tempo à procura de um repertório que se encaixe que, depois de encontrado, esquece de delimitar e estabelecer a relação direta que aquele repertório tem com a problemática em questão, ou seja, a tese fica mal formulada e, até mesmo, inexistente como será visto a seguir:

Desde a antiguidade,os pré-socráticos buscam respostas para a criação do universo através do pensamento racional,dando início à ideia de ciência.Entretanto,a nação brasileira enfrenta uma grave problemática,uma vez que o aumento da disseminação de informações científicas falsas no Brasil se torna cada vez mais alarmante.Em grande virtude à proliferação de notícias enganosas nas redes sociais atrelada à pandemia do Covid-19 correspondente ao período atual destacado. -Tatiane

Nessa introdução, a percepção da relação que o aluno fez entre os pré-socráticos com a disseminação de informações falsas é praticamente impossível, fora que não existe uma tese, visto que o participante apenas afirmou que a população enfrenta um problema devido a essa disseminação, uma informação óbvia que não cumpre a função de tese e que seria melhor substituída por “ponte” ligando o problema à contextualização pré-socrática.

Não inserir o encaminhamento argumentativo

O quarto e último erro bastante comum é não encaminhar o argumento.isso denota um erro de estruturação e um erro de má organização das ideias, visto que tal elemento mantém a organização interligando o parágrafo de introdução aos de desenvolvimento. Veja este erro cometido na prática:

Tema: Diferenças e hierarquias nas atuais relações de gênero o Brasil De acordo com o 5º artigo da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No entanto, as diferenças e hierarquias nas relações de gênero no Brasil nos mostram que este direito não é devidamente usufruído por uma parcela da população.

Perceba que nessa introdução o participante inseriu uma área do conhecimento, delimitou bem a tese relacionando com clareza o problema com o repertório, mas não inseriu o encaminhamento argumentativo após a tese, o que confere um erro de estruturação e organização das ideias.

Gostou do artigo ? Garanto para você que aprender com os erros é tão eficiente quanto aprender da forma tradicional.Aproveite essa listagem de erros e anote no seu caderninho de erros comuns que você não pode cometer de jeito nenhum.Já viu outros erros além desses? Comenta aqui no post ! Bons estudos!