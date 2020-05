escolas públicas podem acessar resultados preliminares a partir de domingo – Notícias Concursos

Representantes das mais de 70 mil escolas públicas participantes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2019 podem acessar os resultados preliminares a partir do próximo domingo, 31 de maio. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

O sistema só pode ser acesso pelo representante legal de cada unidade escolar, e o prazo para apresentação de recursos vai até o dia 15 de junho. Para visualizar os resultados, é preciso fazer um cadastro no sistema eletrônico da avaliação.

De acordo com a instituição, até a manhã desta sexta (29), 74% dos representantes das escolas públicas já estavam inscritos na plataforma. Quase todas as escolas do Distrito Federal, Alagoas e Sergipe já foram cadastradas.

Devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Inep realizou uma parceria com interlocutores das secretarias de Educação dos estados e Distrito Federal para reforçar a disseminação de informações para os diretores das redes de ensino.

Participação de mais de 7 milhões de estudantes

Na última edição, o Saeb registrou a participação de 7,6 milhões de estudantes matriculados em 291 mil turmas em todos os sistemas de ensino das cinco regiões do Brasil. A aprendizagem dos estudantes é resultado das taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas por meio do Censo Escolar, e que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A divulgação dos resultados do Saeb e Ideb devem ocorrer no segundo semestre.

O que é o Saeb?

O Saeb permite avaliar a qualidade da educação oferecida no país, bem como fornece insumos para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento das políticas educacionais.

Neste mês, o MEC lançou a nova versão do Saeb. A prova será anual e aplicada para todos os anos e séries a partir do 2º ano do ensino fundamental. A ideia é trazer resultados com mais agilidade, informações mais precisas e por escola, para conseguir realizar intervenções pedagógicas em um espaço mais curto de tempo.

O novo Saeb traz o chamado Enem seriado. Nele, as provas dos alunos do ensino médio formarão uma nota a partir da pontuação adquirida em cada uma das três séries, que poderá ser utilizada para acesso ao ensino superior. Os estudantes que fizerem a prova da 1ª série em 2021 já estarão concorrendo a vagas nas universidades para quando concluírem o ensino médio, em 2023.

O Enem tradicional não deixará de existir. O Enem seriado é apenas mais uma porta de entrada ao ensino superior. O Enem tradicional continuará a ser aplicado normalmente, nas versões impressa e digital.

*Com informações do MEC e do Inep