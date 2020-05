Esposa de Príncipe Charles renova visual para ser Rainha

Príncipe Charles é o próximo na linha de sucessão da Família Real após sua mãe, a Rainha Elizabeth, e parece que sua esposa, Camilla Parker Bowles, já está se preparando para ser a nova rainha consorte.



De acordo com o jornal New Idea, a Duquesa de Cornwall está mudando sua aparência para se apresentar para esse momento futuro e, inclusive, até perdeu peso durante a quarentena.



Rainha Elizabeth tem rotina regrada para seu banho matinal



Ao todo, foram dez quilos que Camilla já emagreceu, o que faz parte de todo um planejamento de renovação de imagem.



“Em uma tentativa de mostrar seu valor como futura rainha consorte, Camilla renovou completamente a sua imagem, emergindo do seu tempo atrás de portas fechadas, parecendo mais em forma, mais fresca e mais jovem do que em anos”, declarou uma fonte à publicação.



Príncipe Charles faz inauguração por vídeo conferência







Desentendimento com Meghan Markle



Ao que tudo indica, Meghan Markle deixou Camilla Parker Bowles furiosa com um post feito em sua conta no Instagram, em parceria com o Príncipe Harry.



Fontes próximas à Família Real Britânica disseram ao jornal Daily Mirror que a esposa do Príncipe Charles ficou irritadíssima após a Duquesa compartilhar um álbum com várias fotos da visita feita por ela ao National Theatre, em Londres, na Inglaterra.



Príncipe Charles sobre coronavírus: ‘Experiência angustiante’



O post de Meghan foi ao ar praticamente ao mesmo tempo de uma publicação de Camilla, com um vídeo do discurso dela durante o Women of the World Festival, também realizado em Londres.



De acordo com a imprensa britânica, Camilla havia preparado seu discurso há mais de um ano e estava esperando uma imensa repercussão.



Príncipe Harry e Meghan Markle postam mensagem da Rainha e são criticados



“É óbvio, todo mundo sabia dos compromissos do Harry e da Meghan, mas estavam todos em acordo que o discurso da Camilla deveria ser priorizado nas redes sociais. Infelizmente, algumas pessoas tinham outros planos. A Meghan descumpriu a promessa de todos em não tirar o foco da campanha da Camilla”, explicou uma fonte.



Meghan Markle chamou Família Real de tensa e fria. Entenda!