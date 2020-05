Esquentou? Brasileiro do Lyon admite conversa com diretoria do Botafogo para voltar ao país

Se uma porta se fechou com Yaya Touré, outra parece se abrir ao Botafogo. Depois de mais de uma década atuando no futebol europeu, o lateral Rafael, de 29 anos, não esconde seu desejo de retornar ao Brasil para defender a camisa alvinegra.

Torcedor declarado do Glorioso, o lateral-direito do Lyon (FRA) conversou com a reportagem do Globoesporte.com, admitindo que divide o sonho de defender o clube de General Severiano com seu irmão gêmeo, Fábio, e que já houve um primeiro contato com a atual diretoria alvinegra. Seu contrato com o clube francês expira em junho de 2021, ou seja, trata-se de um plano para o futuro.

(From L) Manchester United’s Brazilian d

“A vontade sempre foi de nós dois, mas no futebol não tem como prever nada. É um desejo que tenho ir em 2021, seria um sonho. Comecei minha carreira com meu irmão no Manchester United e terminar nossas carreiras no Botafogo seria mágico para nós. Rotenberg falou comigo, mas como tenho contrato com o Lyon, ele não pode ficar perguntando muito. Perguntou se eu queria mesmo, foi só uma sondagem”, afirmou.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.