Estados e municípios também podem superar LRF na crise, diz STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a liminar do ministro Alexandre de Moraes, concedida em uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI).

A superação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em tempos de crise causada por epidemia, é constitucional, deferível a todos os entes da federação.

Apesar da liminar favorável, a ação foi extinta por superveniente perda de objeto.

Inicialmente a ADI foi proposta pela União para obter o relaxamento de exigências da LRF durante a crise, o que foi concedido pela liminar, com abrangência também para estados e municípios.

Logo após, foi promulgada pelo Congresso a Emenda Constitucional 106 (EC), chamada de “orçamento de guerra”, que traz a mesma disposição.

A perda de objeto foi defendida pela Advocacia-Geral da União durante julgamento por videoconferência na quarta-feira (13/05) e acatada pelo Plenário do STF, por maioria.

Decerto, a EC 106 atende a União; porém, em seu parágrafo 2º, indica expressamente que se destina ao “Poder Executivo federal, no âmbito de suas competências”.

O relator da ADI, ministro Alexandre de Moraes, ao analisar a questão apontou que esse alcance é a única divergência entre a liminar concedida e a emenda constitucional.

Desta forma, interpretou que a EC 106 também deve abranger todos os estados e municípios.

Perda do objeto

Não há mais interesse em prosseguir com a ação, porque o que pede no mérito é exatamente o que consta no artigo 3º da Emenda Constitucional 106.

Impossível interpretar os artigos impugnados sem se observar para todos, União, estados e municípios, o artigo 3º da Emenda Constitucional, explicou o ministro.

Portanto, ficam dispensados de observar limitações legais sobre aumento de despesa ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.

Desde que, não impliquem em despesa permanente, as proposições legislativas e atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências, com efeitos restritos à sua duração.

Semelhança entre ADI e EC

O ministro Luiz Edson Fachin, primeiro a votar após o relator, abriu divergência e chamou atenção para a questão.

Conferir se a liminar cobre liquidamente os demais entes federativos implicaria em ver se há simetria da EC 106 com o objeto da liminar da ADI.

O ministro destacou que o artigo 3º da emenda faz referência ao Poder Executivo no singular.

Portanto, abrir-se-ia um campo de exame que, a rigor, não está pautado na ambiência do referendo da liminar.

Apesar da ressalva de Fachin, a interpretação de Alexandre foi, posteriormente, seguida pelos demais membros do Supremo.

Dos votos

Por exemplo, o ministro Barroso, reconheceu que entendia que o artigo 3º da EC 106 se restringiria à União.

Porém, relevou: “Isso passa a ser preciosismo na medida em que o relator explicita que entende que se aplica aos três níveis de governo.”

De igual forma, a ministra Rosa Weber ponderou. “Vejo que o artigo 2º da Emenda Constitucional é expresso ao referir-se ao Poder Executivo federal.

Contudo, se o tribunal assentar (e como essa decisão terá efeito vinculante), que a compreensão que foi consagrada na liminar contempla os demais entes federativos, não tenho razão para me afastar do voto do relator, disse.

Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento “por questão de praticidade e para evitar perplexidade”.

Gilmar Mendes também, destacando a “solução engenhosa, ao considerar que, de alguma forma, as autorizações contidas na sua cautelar estão albergadas na Emenda Constitucional, fazendo a interpretação de que é abrangente também nos três entes”.

Marco Aurélio, que a princípio negaria referendo à liminar, seguiu o voto do relator quanto à perda de objeto da ADI.

Além disso, em seu entendimento, o Congresso não editou norma para proteger apenas a União.

E prova disso é que o parágrafo 3º da Emenda Constitucional faz referência aos artigos 37 e 169 da Constituição Federal, que são de observância nos três níveis de governo.

Reviravolta e referendo

Até então, por dez votos a um, vencido o ministro Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal votava pela extinção da ação por perda superveniente do objeto da ação.

A EC 106 cobriu o que o governo pedia na ADI, então não haveria motivo para manter o caso em julgamento.

O ministro Luiz Fux ressaltou que, por motivos de segurança jurídica, seria interessante que o relator definisse uma tese.

Por isso, o STF entendeu que é constitucional o rompimento do teto estabelecido na LRF, deferível a todas as unidades da federação, em um momento específico de pandemia.

Por conseguinte, propôs que a corte votasse pelo referendo da liminar para, depois, extinguir a ação por perda superveniente do objeto.

Mais uma vez, o ministro Fachin chamou a atenção para a sugestão.

Agora, para evitar os efeitos que são naturais do prejuízo, está se dando um passo para referendar liminar numa ADI extinta.

Tenho dificuldade do ponto de vista da lógica jurídica quanto a isso”, destacou Fachin. Ainda assim, ficou vencido.

O resultado final do caso foi pelo referendo da medida cautelar e a extinção da ação por perda superveniente do seu objeto.

Ficaram vencidos quanto ao referendo o ministro Marco Aurélio, para quem a liminar dá um cheque em branco ao chefe do Executivo e quanto ao prejuízo o ministro Fachin.

