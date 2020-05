Estrela da Juve faz greve e se recusa a voltar ao trabalho após corte desalários

Com a pandemia de coronavírus, a Juventus foi pioneira na Europa ao anunciar acordo com o grupo de jogadores para a redução de 25% dos salários durante quatro meses. Porém, tem um integrante do plantel que, pelo jeito, não gostou disso. De acordo com o portal La Stampa, o meio-campista Rabiot está fazendo greve.

Conforme a publicação, ao contrário da maioria dos atletas, ele segue fora da Itália, mantendo quarentena na França, e se recusando a retornar a Turim. A decisão, aliás, passou pelo aval de sua mãe e agente, que o aconselhou a tomar tal atitude. As equipes do país ganharam permissão para retomar os treinamentos em grupos na próxima segunda-feira. Além do francês, somente o atacante Higuaín se encontra distante, uma vez que acompanha tratamento de sua mãe na Argentina.

Rabiot está em as primeira temporada na equipe italiana, que prevê economia de cerca de 90 milhões de euros com o acerto junto ao plantel. O jogador, porém, se tornou uma decepção por conta de partidas ruins. Com a relação agora mais conturbada, a saída pode ser um caminho. Manchester United e Everton seriam destinos prováveis.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.