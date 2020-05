Estudar ouvindo música ? Como assim ? Saiba porque! – Notícias Concursos

Você estuda ouvindo música? Não sabia dessa modalidade ou até então não acreditava nessa possibilidade? Pois bem, é possível sim, e nesse artigo eu vou te mostrar o porque!

Muitos ainda não acreditam na possibilidade de estudar ouvindo música, mas também não é para menos: sob a óptica de quem nunca pesquisou a respeito, que só ouviu por alto e não sabe a abordagem psicológica por trás disso, não é difícil ser incrédulo quanto ao assunto. Sendo contra ou não, neste artigo você vai descobrir a lógica por trás desse método nos estudos.Vale salientar que, se não funciona com você, não quer dizer que é um método errado e que não irá funcionar com mais ninguém, pois cada um funciona de diferentes maneiras. Confira as razões para estudar com música! “Achou que eu tava brincando?” – Jullius (entendedores entenderão…).

Proporciona maior concentração

Simples: porque o seu cérebro fica mais concentrado! É nessa hora que você diz: “agora sim eu não estou entendendo mais nada”. Vou te explicar: o nosso cérebro só entra em estado de absorção de conteúdo quando ele começa a entrar e um estado de alta frequência. Imagine uma pessoa que sofreu um ataque cardíaco, e entrou em um estado de reanimação, esta pessoa só poderá se salvar se o coração voltar a bater através de uma frequência de energia emitida certo?

A mesma coisa acontece com o nosso cérebro: ele só “bate”, ou seja, ele só absorve conteúdo quando há uma alta frequência mental, e são justamente as melodias emitidas pelas músicas que atuam diretamente nessa frequência. Dessa forma as ondas cerebrais ficam mais energizadas e, consequentemente, há maior nível de concentração. Sabe aquela sensação que a gente sente enquanto estamos estudando de que a cabeça está ficando pesada, como se a mente estivesse se expandindo? É Esse processo de estado enérgico que está acontecendo.

Proporciona a diminuição da ansiedade

Todos nós estudantes sabemos que um dos maiores inimigos dos nossos momentos de estudo é a ansiedade. Provas, trabalhos, dificuldade na matéria , são os maiores causadores dessa “bruxinha dos estudos”, mas saiba que a música também ajuda diminuí-la, e muito, principalmente se você ouvir música clássica! De acordo com uma pesquisa financiada pela Spotify (aplicativo de música streaming), estudantes que ouviram música clássica durante a resolução de uma prova de matemática obtiveram resultados 12% maiores do que os que não resolveram escutando.

Segundo os responsáveis pela pesquisa, tal fato se deve à diminuição da ansiedade que só foi possível pelo relaxamento que a música clássica proporcionou ao cérebro. Agora você deve estar se perguntando: Mas se o cérebro relaxa, não podemos ficar com sono? Não, segundo eles, o ato de ouvir música clássica tem o poder de manter relaxado, (ou seja, de resolver o problema da ansiedade), e a mesmo tempo ativo (resolver o problema da dispersão e do sono).

Posso escutar qualquer música?

A resposta é sim! Mas tem um porém: não escute músicas com letras e ritmos que você conhece! Mesmo não sabendo o que a letra está falando, sabemos de cór e salteado o ritmo, que é claro, é divertido, já que gostamos, e é aí que mora a distração: as músicas que você conhece vão ocupar uma das partes do cérebro que você está usando para estudar. Imagine você estudando perto de amigos que estão falando de um famoso que você gosta, você com certeza vai se distrair e acabar entrando na conversa não é?

A mesma coisa acontece com o nosso cérebro ao estudar com música que conhecemos, pois começamos a pensar em momentos e outras coisas aleatórias referentes a ela, consequentemente, a sua produtividade vai por água abaixo. Por isso, opte por músicas instrumentais, e principalmente, as clássicas, ou simplesmente as que não tenham nem idioma nem o ritmo conhecido por você.

Está vendo como tudo tem uma explicação lógica? Bom, pelo menos no mundo dos estudos sim. Agora que você entendeu melhor a psicologia por trás dessa forma de estudar, comece fazendo testes com você mesmo para ver se essa metodologia se encaixa a você. Uma dica: faça duas semanas de teste: uma sem música e outra com. Analise os resultados e, se você se encaixa no perfil…quando você estiver estudando, ela vai estar lá…