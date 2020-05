Estude Menos – Notícias Concursos

Será que para ser aprovado em concursos públicos você precisa estudar muitas horas ao longo do dia? Vejamos algumas considerações a respeito da importância de estudar menos e melhor.

Quebre a sua sessão de estudos: Os estudos indicam que depois de um determinado período, a sua concentração começa a cair, sendo assim, não estude por horas a fio, sem interrupções. Crie o hábito, de quebrar seu estudo, para descansar, ainda que seja por 15 minutos.

O tempo de pausa, revigora, e otimiza o estudo refrescando o cérebro do peso das informações. Você pode utilizar, por exemplo, a técnica do Pomodoro, que seria estudar por 25 minutos, e, pausar 5 minutos. Ou, você mesmo pode criar o seu tempo ,mas faça pausas para descanso do corpo e da mente.

Tenha um local exclusivo de estudos: Escolha um local especifico para estudo, para que o cérebro assimile o local, com o estudo. Não estude deitado, e, nem com material inadequado. Quanto mais você se preparar para seu momento de estudo, mais o cérebro irá assimilar o estudo com algo bom, e você não irá desanimar, sendo cada vez mais produtivo.

Estudo ativo: Estude de forma produtiva, seja resumindo, ensinando, escrevendo, criando mapas mentais. O estudo ativo ativa a memória, fazendo com que as o conteúdo estudado seja guardado. Não adianta assistir horas de aula, e ler conteúdos imensos, se você não repassar o conteúdo estudado, ainda que seja, em revisões constantes.

Use mnemônicos: A enorme quantidade de conteúdos dos concurseiros, por vezes, não podem ser guardadas pelo cérebro, sendo assim, o uso de mnemônicos auxilia o cérebro a guardar informações em menos tempo.

Saiba usar os métodos de estudos a seu favor, não estude horas a fio, sem nenhuma produtividade. O estudo efetivo não se dá pela quantidade de horas, mas pela constância, e pelo estudo ativo. Estude menos e melhor!