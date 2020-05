Estudo eficiente : como estudar de maneira ativa?

Você estuda ativamente? Absorve bem os conteúdos ou ainda sofre com esse tipo de problema?Seja qual for a sua resposta, nesse post você vai aprender como estudar de forma ativa e ter um desempenho mais eficaz, e é óbvio, a absorver melhor os conteúdos.

No post passado falamos sobre a estudo ativo e estudo passivo, bem como a importância de do estudo ativo e o perigo do estudo passivo, hoje vamos tratar de como estudar ativamente e garantir que o conteúdo estudado não fique disperso.Confira agora como tornar seu estudo ativo!

Assista às aulas ANOTANDO

Todo estudante tem o péssimo hábito de simplesmente visualizar e escutar o que o professor está mostrando e falando, porém, aqui vai uma surpresa: isso não é eficaz. Saiba que fazendo isso você não está estudando ativamente e a forma de mudar isso é a partir de agora passar a anotar os conteúdos das aulas.Como geralmente as aulas (ou vídeo-aulas) são o primeiro contato do aluno com o assunto, esse já vai ser um bom e eficiente primeiro passo da sua “relação” com a matéria.

Leia os conteúdos fazendo breves resumos, anotando suas dúvidas e reflexões

Essa é uma ótima forma de começar a deixar seus estudos mais ativos! Você não tem ideia do grau de aprendizagem que essa prática proporciona, pois quando simplesmente lemos, a capacidade de absorção do conteúdo por parte do nosso cérebro é muito pequena, por outro lado, quando fazemos anotações durante a leitura do texto, perguntas e reflexões, essa capacidade aumenta consideravelmente! Portanto, se seu problema é não absorver bem os conteúdos, essa é uma dica crucial a ser posta em prática.

Busque mais além do seu material de apoio

Essa é uma coisa que todo estudante independente pratica no estudo ativo, já no passivo, é a qual todo estudante dependente foge, pois ele prefere se “acomodar” nos estudos do material que foi dado na sua mão, esse perfil possui um conhecimento limitado e passageiro. Portanto, seja proativo, vá além do que lhe é dado, pesquise, aumente seus conhecimentos acerca daquele determinado assunto, fazendo isso, a sua capacidade de absorção aumenta ainda mais tendo em vista que o seu cérebro irá guardar aquela informação em virtude dele lembrar automaticamente que você buscou por aquele conhecimento ativamente.

Faça resumos

Se você é daqueles que não acredita nessa grande importância dos resumos no seu estudo está muito enganado, pois ele é sim, e também faz parte de um estudo ativo. Do que adianta ver vídeo-aulas, ler seu material de apoio, pesquisar além desse material, se todo esse assunto não for compilado em forma de resumo? Resumos são, literalmente, a materialização do seu conhecimento, sem ele, ficamos com a sensação de que o estudo está disperso na nossa cabeça, além de ser uma peça importante para as revisões não é verdade? Portanto, nunca deixe de fazer os resumos de cada sessão de estudos que você fizer!

Explique o assunto para você mesmo

Seja para as paredes, para o espelho, contanto que você se ouça explicando aquele assunto! Essa prática vai te levar ao ápice da aprendizagem, além, é claro, de fazer você se autoanalisar acerca do que aprendeu ou do que deixou de aprender!Como o estudo ativo consiste em se envolver diretamente com a busca do conhecimento, tenha certeza que inserir isso na sua rotina de estudos vai fazer você aprender muito mais, até porque, você vai estar escutando sua próprio voz falando do conteúdo, se isso não é ser ativo e se envolver diretamente com os estudos eu não sei o que é!

Resolva exercícios de fixação

Tendo praticado essas formas de deixar seus estudos mais ativo, agora é hora ir para outro assunto?Claro que não, faça exercícios de fixação! Sabe aquelas questões bem básicas no final do PDF ou do livro que até tem por título “exercícios de fixação” ou “exercícios para reflexão”? Pois bem, não os ignore, eles podem até parecer insignificantes para você pois passam a sensação de que uma coisa tão fácil dessas não vai cair na prova, e o que acontece? A “coisinha fácil” é necessária para chegar a uma resolução de um questão e você não sabe! E outra: elas são questões ser simples mesmo, pois têm como propósito FIXAR o conteúdo dado estudado naquele momento, não de PROVAR que você tem o conhecimento.

Pronto, agora você já sabe como tornar seu estudo ativo e eficaz! Gostou do artigo? Então compartilha para aquele seu amiguinho que está muito é do acomodado e mostra para ele como realmente se deve estudar! Tenho certeza que você vai gostar de ter participado dessa virada na vida de estudante dele, assim como eu fiz ao escrever esse post! Bons estudos!